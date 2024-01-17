Старый вокзал Астаны модернизируют

По информации "Казахстан темир жолы", в Астане будут делать капитальный ремонт старого железнодорожного вокзала, сообщает Zakon.kz.

"В период капитального ремонта вокзал будет работать бесперебойно с ограничением доступа в зоны проведения ремонтных работ. Срок сдачи объекта в эксплуатацию будет определен после заключения договора с подрядной организацией на строительно-монтажные работы", – говорится в сообщении.

В рамках масштабного обновления планируется провести ремонт кровли, фасада, внутренних помещений вокзала, пассажирских платформ и сооружений на них. Будут модернизированы существующие системы громкоговорящей связи, устройств видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации и оповещения.

Предусмотрена замена инженерных систем, благоустройство прилегающей территории вокзала.

Отмечается, что при выполнении работ по ремонту будут организованы мероприятия по обеспечению комфортной и безбарьерной среды для всех групп населения.

Ранее в социальных сетях появилось видео давки на вокзале Астаны.