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Старый вокзал Астаны модернизируют

Старый вокзал Астаны модернизируют Фото: пресс-служба КТЖ
По информации "Казахстан темир жолы", в Астане будут делать капитальный ремонт старого железнодорожного вокзала, сообщает Zakon.kz.
"В период капитального ремонта вокзал будет работать бесперебойно с ограничением доступа в зоны проведения ремонтных работ. Срок сдачи объекта в эксплуатацию будет определен после заключения договора с подрядной организацией на строительно-монтажные работы", – говорится в сообщении. 

В рамках масштабного обновления планируется провести ремонт кровли, фасада, внутренних помещений вокзала, пассажирских платформ и сооружений на них. Будут модернизированы существующие системы громкоговорящей связи, устройств видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации и оповещения.

Предусмотрена замена инженерных систем, благоустройство прилегающей территории вокзала.

Отмечается, что при выполнении работ по ремонту будут организованы мероприятия по обеспечению комфортной и безбарьерной среды для всех групп населения.

Ранее в социальных сетях появилось видео давки на вокзале Астаны.

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