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Взрыв прогремел рядом с местом выступления премьера Японии

Взрыв прогремел рядом с местом выступления премьера Японии Фото: скриншот видео
Рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает NHK, взрыв прогремел в рыболовецком порту города Вакаяма, который осматривал премьер-министр.

Перед тем как он собирался выступить с речью, раздался громкий звук и поднялся дым.

Сообщается, что неизвестный мужчина бросил в политика предмет, похожий на дымовую шашку. Полиция его задержала на месте, а премьер-министра эвакуировала. Никто из присутствовавших не пострадал. 

Выступление главы правительства Японии пока отменено. 

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Тамила Языкова
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