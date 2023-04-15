Взрыв прогремел рядом с местом выступления премьера Японии

Рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает NHK, взрыв прогремел в рыболовецком порту города Вакаяма, который осматривал премьер-министр.

Перед тем как он собирался выступить с речью, раздался громкий звук и поднялся дым.

Сообщается, что неизвестный мужчина бросил в политика предмет, похожий на дымовую шашку. Полиция его задержала на месте, а премьер-министра эвакуировала. Никто из присутствовавших не пострадал.

Выступление главы правительства Японии пока отменено.