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Премьер Японии объявил о радикальных экономических мерах в стране

Японский премьер анонсировал радикальные меры по решению экономических проблем в стране Фото: pxhere
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что планирует уже в среду провести перестановки в кабинете министров и принять "радикальные экономические меры" в стране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Nippon.com, Фумио Кисида анонсировал кадровые перестановки и важные экономические решения на пресс-конференции в воскресенье, после участия в саммите G20 в Индии. Он подчеркнул, что намерен быстро реализовать "радикальные меры" в экономике сразу же после смены кабинета министров, которую организует после ряда встреч с представителями правящей Либерально-демократической партии.

"Мы хотим подготовить комплексный экономический пакет, который защитит людей от высоких цен и укрепит тенденции к повышению заработной платы и расширению инвестиций", – заявил Кисида.

Япония сейчас находится в неоднозначной экономической ситуации, которую усугубляет старение и сокращение численности населения – за 2022 год японцев стало на 800 тысяч меньше.

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