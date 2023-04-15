Испанка провела 500 дней в пещере в полном одиночестве

50-летняя испанская спортсменка Беатрис Фламини провела 500 дней в пещере, побив мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывает CNN, свой эксперимент спортсменка начала 20 ноября 2021 года, когда ей было 48 лет.

На глубине 70 метров в пещере в провинции Гранада она отметила два дня рождения, правда, в одиночестве.

Фото: Reuters

Под землей Фламини занималась физкультурой, рисованием и вязанием шерстяных шапочек. За это время она прочла 60 книг и выпила 1000 литров воды.



По словам спортсменки, первое время она пыталась следить за временем, но на 65-й день перестала считать. Все это время за ней наблюдала группа психологов, исследователей, ученые-спелеологи, пытаясь понять, как социальная изоляция и дезориентация могут влиять на время, работу мозга и сон.

Фото: Jorge Guerrero/AFP

14 апреля прошло ровно 500 дней, как спортсменка спустилась под землю. Таким образом она побила мировой рекорд по самому продолжительному пребыванию в пещере. Однако пока представители Книги рекордов Гиннесса не подтвердили, существует ли отдельный рекорд по добровольному нахождению в пещере и побила ли его Фламини.

