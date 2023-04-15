Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Испанка провела 500 дней в пещере в полном одиночестве

гора Фото: pixabay
50-летняя испанская спортсменка Беатрис Фламини провела 500 дней в пещере, побив мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывает CNN, свой эксперимент спортсменка начала 20 ноября 2021 года, когда ей было 48 лет.

На глубине 70 метров в пещере в провинции Гранада она отметила два дня рождения, правда, в одиночестве.

испанская спортсменка, пещера

Фото: Reuters

Под землей Фламини занималась физкультурой, рисованием и вязанием шерстяных шапочек. За это время она прочла 60 книг и выпила 1000 литров воды. 

По словам спортсменки, первое время она пыталась следить за временем, но на 65-й день перестала считать. Все это время за ней наблюдала группа психологов, исследователей, ученые-спелеологи, пытаясь понять, как социальная изоляция и дезориентация могут влиять на время, работу мозга и сон.

испанская спортсменка, пещера

Фото: Jorge Guerrero/AFP

14 апреля прошло ровно 500 дней, как спортсменка спустилась под землю. Таким образом она побила мировой рекорд по самому продолжительному пребыванию в пещере. Однако пока представители Книги рекордов Гиннесса не подтвердили, существует ли отдельный рекорд по добровольному нахождению в пещере и побила ли его Фламини.

Читайте также

Взрыв прогремел рядом с местом выступления премьера Японии

Без камер: Карл III не позволил снимать себя во время помазания на царство

Путин подписал закон: в России вводят электронные повестки военнообязанным

Тамила Языкова
Интересное Испания
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на неделю
Мокрый снег, ветер и гроза – синоптики рассказали о погоде в Алматы на следующей неделе
тепло
Когда в Алматы отключат отопление
В Нацбанке Казахстана напоминают, как обменять купюры, вышедшие из обращения
В Нацбанке Казахстана напоминают, как обменять купюры, вышедшие из обращения
В Туркестанской области убита девушка – полиция задержала старшеклассника
В Туркестанской области убита девушка – полиция задержала старшеклассника
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления