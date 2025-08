Дайвер из Китая пять дней провел под водой, питаясь сырой рыбой

19 июля 2025 года мужчина пропал, нырнув в реку с другом на пять минут. О чудесном спасении написали в South China Morning Post.

На глубине 100 метров мужчина смог найти воздушную подушку. Водолазы отыскали дайвера, когда в его баллоне оставалось 4% кислорода. Он привлек их внимание включенным фонариком.

Against all odds! After five hours of continuous efforts, a man trapped for 110 hours in an underwater cave has been rescued in Yongshun County, China's Hunan Province. #Hunan #UnderwaterCave #MiracleRescue pic.twitter.com/E3dohf9oGH