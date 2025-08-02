Дайвер из Китая пять дней провел под водой, питаясь сырой рыбой

Дайвер Ван из китайского города Фужун выжил после того, как провел в подводной пещере пять дней, сообщает Zakon.kz.

19 июля 2025 года мужчина пропал, нырнув в реку с другом на пять минут. О чудесном спасении написали в South China Morning Post.

"Глубина водоема составляла десять метров, но ближе ко дну находился вход в сложную и более глубокую систему пещер. Спасатели немедленно начали поисковую операцию", – говорится в публикации.

На глубине 100 метров мужчина смог найти воздушную подушку. Водолазы отыскали дайвера, когда в его баллоне оставалось 4% кислорода. Он привлек их внимание включенным фонариком.

Against all odds! After five hours of continuous efforts, a man trapped for 110 hours in an underwater cave has been rescued in Yongshun County, China's Hunan Province. #Hunan #UnderwaterCave #MiracleRescue pic.twitter.com/E3dohf9oGH — China Xinhua News (@XHNews) July 27, 2025

Сразу после спасения Ван спросил у спасателей, есть ли у них сигарета. После того, как он выбрался из пещеры, мужчина сам дошел до машины скорой помощи. Позже дайвер рассказал, что случайно заблудился в пещере и полностью потерял счет времени, а выжил только благодаря тому, что ел сырую рыбу.

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