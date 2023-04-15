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В Актау замначальника полиции обвиняют в избиении своего подчиненного, видео инцидента появилось в Сети

кабинет, полицейский участок Фото: скриншот видео
В Актау заместитель начальника полиции ударил своего подчиненного. Видео инцидента попало в Сеть, сообщает Zakon.kz.

В описании говорится, что полицейским, который якобы ударил сотрудника, является заместитель начальника Управления криминальной полиции Шынболат Дарибаев, пишет Lada.kz.

В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что инспекцией по личному составу Управления кадровой политики в настоящее время проводится служебное расследование.

Какие меры безопасности применяют органы внутренних дел при защите лиц.

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