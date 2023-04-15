Казахстанцы могут оформить нотариальную доверенность онлайн

Министерство юстиции Казахстана запустило сервис по оформлению нотариальных доверенностей онлайн, сообщает Zakon.kz.

За первые два дня в Казахстане оформили уже более 60-ти таких документов. Все, что нужно: смартфон и установленное на нем приложение eGov Mobile.

"Сервисом заинтересовались банки. В настоящее время мы приступили к отработке технических моментов. По нашим расчетам, в течение месяца сервис "онлайн-нотариус" может появиться в мобильных приложениях БВУ. Также мы ведем обратную связь с нотариусами и гражданами, уже получаем первые положительные отзывы", – сказал вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков на совещании в правительстве.

В этом году в Казахстане намерены реализовать пул из 66 "цифровых" инициатив, 41 из них уже доступна гражданам.

Восемь "цифровых" инициатив реализует также Министерство внутренних дел. Среди них уже запущены – блокирование звонков с подменных номеров (заблокировано 34 млн звонков), онлайн-перерегистрация авто (3,7 млн граждан воспользовались услугой), онлайн-замена водительских удостоверений (122 тыс. граждан получили услугу).

В свою очередь Минэкологии оцифровало удостоверение охотника. С 1 января каждый, кто планирует оформить такой документ, должен знать, что получить его теперь можно исключительно в электронной форме. Это исключает необходимость носить при себе бумажный вариант. Кроме того, не нужно платить 3 МРП за изготовление удостоверения охотника в твердом переплете.

11 апреля министр юстиции Азамат Ескараев сообщил, что запуск пилотного проекта "е-нотариат" с возможностью онлайн оформления доверенности не скажется на доходах нотариусов.

