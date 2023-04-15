Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы могут оформить нотариальную доверенность онлайн

Казахстанцы могут оформить нотариальную доверенность онлайн Фото: pexels
Министерство юстиции Казахстана запустило сервис по оформлению нотариальных доверенностей онлайн, сообщает Zakon.kz.

За первые два дня в Казахстане оформили уже более 60-ти таких документов. Все, что нужно: смартфон и установленное на нем приложение eGov Mobile.

"Сервисом заинтересовались банки. В настоящее время мы приступили к отработке технических моментов. По нашим расчетам, в течение месяца сервис "онлайн-нотариус" может появиться в мобильных приложениях БВУ. Также мы ведем обратную связь с нотариусами и гражданами, уже получаем первые положительные отзывы", – сказал вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков на совещании в правительстве.

В этом году в Казахстане намерены реализовать пул из 66 "цифровых" инициатив, 41 из них уже доступна гражданам.

Восемь "цифровых" инициатив реализует также Министерство внутренних дел. Среди них уже запущены – блокирование звонков с подменных номеров (заблокировано 34 млн звонков), онлайн-перерегистрация авто (3,7 млн граждан воспользовались услугой), онлайн-замена водительских удостоверений (122 тыс. граждан получили услугу).

В свою очередь Минэкологии оцифровало удостоверение охотника. С 1 января каждый, кто планирует оформить такой документ, должен знать, что получить его теперь можно исключительно в электронной форме. Это исключает необходимость носить при себе бумажный вариант. Кроме того, не нужно платить 3 МРП за изготовление удостоверения охотника в твердом переплете.

11 апреля министр юстиции Азамат Ескараев сообщил, что запуск пилотного проекта "е-нотариат" с возможностью онлайн оформления доверенности не скажется на доходах нотариусов.

Читайте также

Трассы из Астаны по всем направлениям закрыли из-за непогоды

От перрона до дома: КТЖ запускает новую услугу

День влюбленных Козы-Корпеш и Баян Сулу отмечают сегодня в Казахстане

Тамила Языкова
МЮ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на неделю
Мокрый снег, ветер и гроза – синоптики рассказали о погоде в Алматы на следующей неделе
тепло
Когда в Алматы отключат отопление
В Нацбанке Казахстана напоминают, как обменять купюры, вышедшие из обращения
В Нацбанке Казахстана напоминают, как обменять купюры, вышедшие из обращения
В Туркестанской области убита девушка – полиция задержала старшеклассника
В Туркестанской области убита девушка – полиция задержала старшеклассника
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления