Трассы из Астаны по всем направлениям закрыли из-за непогоды

В Астане закрыли дороги республиканского значения по всем направлениям из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

В столице временами снег, низовая метель, гололед и ветер с порывами до 23 м/с.

"На данный момент в связи с плохой видимостью, сильным ветром, метелью, гололедом движение на автодорогах республиканского значения для всех видов транспортных средств по всем шести направлениям закрыто. Трасса Астана – Костанай открыта только до поселка Кажымукан", – сообщили в ДЧС Астаны.

Кроме того, на линию "112" с 14.00 14 апреля поступило более 3 тыс. звонков различного характера. Подразделения ДЧС Астаны более десяти раз выезжали на места обрушений металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям столицы воздержаться от поездок за пределы города, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погоды и введенных ограничениях.

"Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Старайтесь держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов. Также желательно отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт, закрыть плотно окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий". ДЧС Астаны

Пять автоколонн общей численностью 770 транспортных средств сопроводили акмолинские полицейские до пунктов назначения.