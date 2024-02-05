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16 трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды

закрытые дороги, метель Фото: ДЧС Костанайской области
На 16 участках дорог республиканского значения в Казахстане ограничили движение из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области четыре участка:

  • Екатеринбург – Алматы, км 856-917, от участка границы СКО до поселка Жаксы – 61 км для всех видов автотранспорта;
  • Жезказган – Петропавловск, км 553-595, от поселка Сурган до границы СКО – 42 км для всех видов автотранспорта;
  • Щучинск – Зеренда, км 0-77, от Щучинска  до Зеренды – 77 км для всех видов автотранспорта;
  • Астана – Петропавловск, км 18-232, от Астаны до Щучинска – 214 км для всех видов автотранспорта.

В Актюбинской области два участка:

  • Самара – Шымкент, км 776-842, от заправки Eco Oil до города Хромтау – 66 км для всех видов автотранспорта;
  • Самара – Шымкент, км 842-965, от города Хромтау до поселка Карабутак – 123 км для грузового и общественного автотранспорта.

В Жетысуской области один участок:

  • Ушарал – Достык, км 84-184, от станции Коктума до станции Достык – 100 км для всех видов автотранспорта.

В Костанайской области четыре участка:

  • Жезказган – Петропавловск, км 252-335, от  границы Улытауской области до Аркалыка – 83 км для всех видов автотранспорта;
  • Екатеринбург – Алматы, км 686-729, от поселка Сарыколь до границы СКО – 43 км для всех видов автотранспорта;
  • Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 108-218, от поселка Аулиеколь до села Октябрьское – 110 км для грузового и общественного автотранспорта;
  • Екатеринбург – Алматы, км 589-686, от поселка Щербаково до поселка Сарыколь – 97 км для грузового и общественного автотранспорта;

В Северо-Казахстанской области четыре участка:

  • Екатеринбург – Алматы, км 729-856, от границы Костанайской области до границы Акмолинской области – 127 км для всех видов автотранспорта;
  • Жезказган – Петропавловск, км 595-882, от границы Акмолинской области до села Явленка – 287 км для всех видов автотранспорта;
  • Волошинка – Сергеевка – Тимирязево, км 0-119, от села Волошинка до села Тимирязево – 119 км для всех видов автотранспорта;
  • Тимирязево – Сарыколь – граница области, км 0-3, от села Тимирязево до границы области – 31 км для всех видов автотранспорта.

В Улытауской области один участок:

  • Жезказган – Петропавловск, км 137-252, от поселка Улытау до границы Костанайской области – 115 км для всех видов автотранспорта.

По данным "КазАвтоЖол", на 18:20 на автодорогах республиканского значения задействовано 673 единиц техники и 1285 человек.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода во вторник, 6 февраля 2024 года, в столице и двух крупнейших мегаполисах страны.

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