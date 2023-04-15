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Космический аппарат запустили к Юпитеру для изучения его спутников

планеты Фото: freepik
Европейское космическое агентство отправило на орбиту аппарат для исследования Юпитера и трех его крупнейших и спутников, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывает CNN, ракета-носитель Ariane V с автоматической межпланетной станцией JUICE стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане 14 апреля. Космический аппарат отделился от ракеты через 28 минут после запуска.

JUICE потребуется восемь лет, чтобы достичь Юпитера – самой большой планеты в нашей Солнечной системе. Ожидается, что космический аппарат прибудет на Юпитер в июле 2031 года и проведет на орбите газового гиганта около 3,5 лет.

ракета

Фото: Jody Amiet/AFP

Главная цель его исследований изучить три его спутника – Ганимед, Европа и Каллисто – на предмет потенциальной возможности жизни в их океанах.

Ближе к концу миссии JUICE сосредоточится исключительно на вращении вокруг Ганимеда, что сделает его первым космическим аппаратом, когда-либо выходившим на орбиту луны во внешней части Солнечной системы.

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