Сильные порывы ветра и грозу прогнозируют в ряде регионов Казахстана

Синоптики РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды и штормовым предупреждением на 16 апреля. По прогнозам синоптиков, во многих регионах ожидается усиление ветра, в центральных и северных областях – низовая метель и гололед, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 16 апреля

Активный циклон с районов Черного моря продолжает определяет погоду РК – в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), на севере, северо-западе – снег, на юге, юго-востоке – дождь, гроза, град. По республике сохраняются усиление ветра, туман, на севере, в центре, востоке – гололед, метель, на юго-западе – пыльная буря.

В южной половине Костанайской, на западе, юге Абайской, днем на юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юго- западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области усилится ветер, днем временами 30 м/с и более.

Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 16 апреля

На севере Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Днем на востоке области – гроза. Ночью на севере и западе области ветер северо-восточный и восточный со скоростью 15-20 м/с. Днем на большей части области также ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В течение дня в Караганде ожидается гололед. Скорость ветра днем составит 18 м/с.

На большей части Улытауской области ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный, скорость ветра составит 15-20 м/с.

В Жезказгане ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный, с порывами 15-20 м/с.

Грозы и шквал ожидаются на севере, юге и в центре Кызылординской области. Ветер юго-западный и западный со скоростью 15-20 м/с на севере и юге, а в центре области — 23-28 м/с.



В городе Кызылорда также возможны грозы и шквал, а порывы ветра днем составят 23 м/с, ветер с западным направлением.

В Астане ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, порывы до 15-20 м/с.

В южной половине Акмолинской области ожидается низовая метель, гололед. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный и восточный со скоростью 15-20 м/с в южной половине области.

В течение дня на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный с порывами 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области возможен туман. Также ночью ожидаются заморозки от 1 до 6 градусов. Ночью ветер северо-восточный и северный. Днем на востоке области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью на большей части Актюбинской области и днем на юге и востоке этой области ожидается низовая метель, а на востоке - гололед. Ветер будет дуть северо-восточным и северным направлением, на большей части области порывы ветра составят 15-20 м/с, а временами до 23 м/с.

16 апреля в городе Актобе ожидается низовая метель ночью. Ветер будет северо-восточный и северный, порывы ветра составят 15-20 м/с.

В южной и восточной частях Атырауской области ожидается ветер северного направления со скоростью 15-20 м/с, ночью возможны порывы ветра до 23 м/с.

16 апреля в городе Атырау также ожидается ветер северного направления, ночью порывы ветра составят 15-20 м/с.

На западе и юге Павлодарской области ожидается туман и гололед. В городе Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

В горных районах Жетысуской области ожидается гроза и град в течение дня. Ветер на севере и востоке области юго-западный, с порывами 15-20 м/с, временами достигающими 23-28 м/с.

В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега в период с 15 по 17 апреля 2023 года в Жетысуской, Алматинской и Туркестанской областях ожидаются повышения уровней воды.

Реки, на которых возможны повышения уровней воды:

Туркестанская область:

ГП р. Келес – Устье (факт на 14 апреля 08 ч. – 294 см, опасный уровень – 500 см);

ГП р. Бадам – с. Караспан (факт на 14 апреля 08 ч. – 186 см, опасный уровень – 431 см);

ГП р. Бугунь – аул Екпенды (факт на 14 апреля 08 ч. – 236 см, опасный уровень – 560 см);

ГП р. Карашик – с. Хантаги (факт на 14 апреля 08 ч. – 192 см, опасный уровень – 350 см);

ГП р. Боралдай – аул Боралдай (факт на 14 апреля 08 ч. – 209 см, опасный уровень – 380 см);

ГП р. Каттабугунь – аул Жарыкбас (факт на 14 апреля 08 ч. – 260 см, опасный уровень – 536 см);

ГП р. Шаян – в 3.3 км ниже устья р. Акбет (факт на 14 апреля 08 ч. – 118 см, опасный уровень – 260 см);

ГП р. Арыс – ж.д. ст. Арыс (факт на 14 апреля 08 ч. – 310 см, опасный уровень – 849 см).

Алматинская область:

ГП р. Узын Каргалы - п. Фабричный (факт на 14 апреля 08 ч. – 91 см, опасный уровень - 240 см);

ГП р. Шарын - урочище Сарытогай (факт на 14 апреля 0,8 ч. - 122 см, опасный уровень 762 см);

ГП р. Талгар - г. Талгар (факт на 14 апреля 08 ч. – 274 см, опасный уровень 368 см).

Жетысуская область:

ГП р. Коктал - пдх. Плодоконсервный (факт на 14 апреля – 107 см, опасный уровень - 226 см).

Примечание: при превышении опасных отметок возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.

Ночью 17 апреля в Жамбылской области ожидаются осадки, на юге области осадки будут сильными (дождь, снег). В горных районах на юге области 17 апреля будет туман и гололед. Ветер юго-западный будет дуть на юго-западе и северо-востоке области, а в горных районах скорость ветра составит 15-20 м/с, порывы могут достигать 23-28 м/с, а днем 16-17 апреля местами будут достигать и более 30 м/с. С 17 по 21 апреля ночью на севере и в горных районах области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В городе Тараз 16-17 апреля ожидается юго-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, порывы могут достигать 23-28 м/с, а ночью 17 апреля скорость порывов ветра местами будет достигать и более 30 м/с.

Днем 17 апреля в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, а ночью на севере, западе и в горных районах области - осадки, которые на горных вершинах могут перейти в снег. 16 апреля на севере, западе и в горных районах области возможна гроза, а на севере области - пыльная буря. Также 17 апреля в горных районах области ожидается туман. Ветер в области будет дуть с юго-запада, но к ночи 17 апреля изменится на юго-восточный. Скорость ветра составит 15-20 м/с на большей части области, но на горных перевалах могут быть порывы до 30 м/с и выше. С 17 по 20 апреля ночью на севере и в горных районах области ожидаются заморозки до 2 градусов.

