Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Митрополит Александр провел пасхальную службу в Алматы

Митрополит Александр провел пасхальную службу в Алматы Фото: Zakon.kz
Христиане празднуют Пасху. Это самый значимый и почитаемый праздник в православном мире. В ночь с 15 на 16 апреля верующие Казахстана встретили Светлое Христово Воскресение, сообщает Zakon.kz.

В православной традиции Пасху называют "торжеством Жизни над Смертью". В этот день сам Господь принял на себя грехи всего человечества, во искупление которых умер на кресте. Но по прошествии трех дней воскрес из мертвых и вознесся на небо.

Каждый год тысячи верующих отмечают это событие благодарственной молитвой в церквях и храмах. Кульминацией церковного действия является Крестный ход под торжественный перезвон колоколов.

главный храм Алматы Вознесенский Кафедральный собор, пасхальная служба

Фото: Zakon.kz

главный храм Алматы Вознесенский Кафедральный собор, пасхальная служба

Фото: Zakon.kz

Сегодня многие казахстанцы приняли участие в праздничных богослужениях, которые проходят во всех православных храмах Казахстана.

главный храм Алматы Вознесенский Кафедральный собор, пасхальная служба

Фото: Zakon.kz

Пасхальную службу в главном храме Алматы Вознесенском Кафедральном соборе возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр ведет праздничную пасхальную службу

Фото: Zakon.kz

Главе Православной Церкви Казахстана сослужили руководители отделов Митрополичьего округа в священном сане и клирики собора. За пасхальной службой молились сотрудники епархиального управления, ктиторы епархии, многочисленные верующие.

Митрополит Александр, Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Фото: Zakon.kz

Казахстанцы весь день несут куличи и яйца в храмы, чтобы освятить их перед Пасхой.

Казахстанцы весь день несут куличи и яйца в храмы, чтобы освятить их перед Пасхой.

Фото: Zakon.kz

Обычай дарить на Пасху крашеные яйца берет начало со времен императора Тиберия, которому Мария Магдалина, придя в Рим для проповеди Евангелия, поднесла первое пасхальное яйцо со словами "Христос воскресе!" По преданию император не поверил ей, воскликнув: "Это так же невероятно, как если бы это яйцо вдруг стало красным", после чего яйцо покраснело.

пасхальная служба, казахстанцы принеси куличи , пасху, яйца для освящения

Фото: Zakon.kz

пасхальная служба, казахстанцы принеси куличи , пасху, яйца для освящения

Фото: Zakon.kz

Глава Православной церкви Казахстана совершит пасхальный крестный ход, праздничную утреню и литургию в Вознесенском соборе в Алматы.

Во время крестного хода его участники непрерывно пели стихиру. После крестного хода, когда верующие во главе с владыкой обошли собор, участники остановились перед закрытыми дверями, как перед входом в пещеру, где должно было покоиться тело Христа. Под пение "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав" они вошли в собор.

крестный ход, пасхальная служба, священослужители

Фото: Zakon.kz

пение стихиры, крестный ход вокруг Вознесенского Собора

Фото: Zakon.kz

Священнослужители Вознесенского кафедрального собора в Алматы зачитали пасхальное евангелие на ночной Божественной Литургии на древнегреческом, латинском, церковно-славянском, казахском, русском, английском, мордовском, арамейском языках.

После главного пасхального песнопения Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил православных казахстанцев с Пасхой.

Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Фото: Zakon.kz

"Все мы с вами в этот особый благословенный день, который именуется праздников праздник и торжество из торжеств, слышали пасхальное слово предстоятеля нашей церкви – святейшего патриарха Кирилла. И мне хотелось бы также каждого из вас пасхально приветствовать, поздравить, и молитвенно благопожелать всем – милости Божьей, пасхальной радости! Первые слова женам-мироносицам – "Мир вам! Радуйтесь!". До сего момента и церковь Христова возглашает это божественное слово, утешая, укрепляя и поддерживая нас. В этих кратких совах, о том, что Христос восстал из мертвых – сила нашей веры, крепость нашей надежды, глубина нашей любви к Богу и к людям. И эти слова называются гимном жизни. И сегодня, в пасхальный день, я с радостью восклицаю их – Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Радости всем духовной!" – в завершение праздничного богослужения сказал глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
пасхальная служба, Служба в Вознесенском соборе

Фото: Zakon.kz

Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Фото: Zakon.kz

Прямая трансляция праздничного Пасхального Богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы:

Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. Вечером 16 апреля – в сам день Пасхи в 17:00 Благодатный огонь будет принесен в Вознесенский кафедральный собор города Алматы.

Читайте также

Благодатный огонь доставили в Алматы

В ЗКО начали обработку коров от опасного заболевания

В восьми областях Казахстана на 20 трассах действуют ограничения движения

Оксана Житникова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на неделю
Мокрый снег, ветер и гроза – синоптики рассказали о погоде в Алматы на следующей неделе
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
тепло
Когда в Алматы отключат отопление
Германия закрыла три последние АЭС в стране
Германия закрыла три последние АЭС в стране
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления