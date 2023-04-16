Митрополит Александр провел пасхальную службу в Алматы

Христиане празднуют Пасху. Это самый значимый и почитаемый праздник в православном мире. В ночь с 15 на 16 апреля верующие Казахстана встретили Светлое Христово Воскресение, сообщает Zakon.kz.

В православной традиции Пасху называют "торжеством Жизни над Смертью". В этот день сам Господь принял на себя грехи всего человечества, во искупление которых умер на кресте. Но по прошествии трех дней воскрес из мертвых и вознесся на небо.

Каждый год тысячи верующих отмечают это событие благодарственной молитвой в церквях и храмах. Кульминацией церковного действия является Крестный ход под торжественный перезвон колоколов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Сегодня многие казахстанцы приняли участие в праздничных богослужениях, которые проходят во всех православных храмах Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Пасхальную службу в главном храме Алматы Вознесенском Кафедральном соборе возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Фото: Zakon.kz

Главе Православной Церкви Казахстана сослужили руководители отделов Митрополичьего округа в священном сане и клирики собора. За пасхальной службой молились сотрудники епархиального управления, ктиторы епархии, многочисленные верующие.

Фото: Zakon.kz

Казахстанцы весь день несут куличи и яйца в храмы, чтобы освятить их перед Пасхой.

Фото: Zakon.kz

Обычай дарить на Пасху крашеные яйца берет начало со времен императора Тиберия, которому Мария Магдалина, придя в Рим для проповеди Евангелия, поднесла первое пасхальное яйцо со словами "Христос воскресе!" По преданию император не поверил ей, воскликнув: "Это так же невероятно, как если бы это яйцо вдруг стало красным", после чего яйцо покраснело.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Глава Православной церкви Казахстана совершит пасхальный крестный ход, праздничную утреню и литургию в Вознесенском соборе в Алматы.

Во время крестного хода его участники непрерывно пели стихиру. После крестного хода, когда верующие во главе с владыкой обошли собор, участники остановились перед закрытыми дверями, как перед входом в пещеру, где должно было покоиться тело Христа. Под пение "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав" они вошли в собор.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Священнослужители Вознесенского кафедрального собора в Алматы зачитали пасхальное евангелие на ночной Божественной Литургии на древнегреческом, латинском, церковно-славянском, казахском, русском, английском, мордовском, арамейском языках.

После главного пасхального песнопения Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил православных казахстанцев с Пасхой.

Фото: Zakon.kz

"Все мы с вами в этот особый благословенный день, который именуется праздников праздник и торжество из торжеств, слышали пасхальное слово предстоятеля нашей церкви – святейшего патриарха Кирилла. И мне хотелось бы также каждого из вас пасхально приветствовать, поздравить, и молитвенно благопожелать всем – милости Божьей, пасхальной радости! Первые слова женам-мироносицам – "Мир вам! Радуйтесь!". До сего момента и церковь Христова возглашает это божественное слово, утешая, укрепляя и поддерживая нас. В этих кратких совах, о том, что Христос восстал из мертвых – сила нашей веры, крепость нашей надежды, глубина нашей любви к Богу и к людям. И эти слова называются гимном жизни. И сегодня, в пасхальный день, я с радостью восклицаю их – Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Радости всем духовной!" – в завершение праздничного богослужения сказал глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Прямая трансляция праздничного Пасхального Богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы:

Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. Вечером 16 апреля – в сам день Пасхи в 17:00 Благодатный огонь будет принесен в Вознесенский кафедральный собор города Алматы.