Цены на популярные криптовалюты на 15 апреля

В материале представлен курс популярных криптовалют на 19 марта, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).



Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 30 423,0 $; изменения за 24 часа: -1,13%.

Эфириум (ETH): 2 106,69 $; изменения за 24 часа: -0,32%.

Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

BNB (BNB): 333,19 $; изменения за 24 часа: +0,27%.

USD Coin (USDC): 0,9992 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,090073 $; изменения за 24 часа: +0,06%.

Binance USD (BUSD): 0,9996 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

По состоянию на 15 апреля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 450.25 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.