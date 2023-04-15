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Казахстанские борцы-вольники добились исторического успеха

Борьба ЧА Победа Фото: Instagram/drs_kz
Сборная Казахстана по вольной борьбе заняла первое место в общем зачете на Чемпионате Азии-2023 в Астане. У подопечных Мадияра Курамысова в итоге семь наград: четыре "золота", 2 "серебра" и одна "бронза". Это достижение впервые покорилось нашим палуанам в Азии, сообщает Zakon.kz.

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Нужно особо подчеркнуть, что прежде на азиатских первенствах по вольной борьбе, казахстанские палуаны не были представлены шестью финалистами. Это самый лучший результат сборной Казахстана за всю историю, и продемонстрировали его наши палуаны на родной земле, на Чемпионате Азии-2023 в Астане.


Чемпионами Азии стали Дархан Есенгали (74 кг), Азамат Даулетбеков (86 кг), Санжар Досжанов (70 кг) и Болат Сакаев (79 кг). Ризабек Айтмухан (92 кг) и Юсуп Батырмурзаев (125 кг) довольствовались серебряными наградами.


Рахан Калжан (57 кг), который год назад боролся в финале монгольского азиатского турнира, на этот раз завоевал "бронзу". В 2022 году на чемпионате в Улан-Баторе (Монголия) национальная сборная по вольной борьбе завоевала 1 золотую, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

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