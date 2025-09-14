#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Сборная Казахстана по боксу заняла первое место в общем зачете чемпионата мира

Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачет чемпионата мира, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 01:39 Фото: olympic.kz
В Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат мира по боксу. Сборная Казахстана завоевала на нем десять медалей, семь из которых являются золотыми. В общем зачете наши боксеры заняли первое место (семь золотых, одно "серебро" и две "бронзы"), сообщает Zakon.kz.

На втором месте расположился Узбекистан – шесть "золота", два "серебра", три "бронзы". Индия стала третьей, завоевав два "золота", одно "серебро", одна "бронза".

Напомним, первыми стали Алуа Балкибекова (до 51 кг), Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Аида Абикеева (до 65 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Назым Кызайбай (до 48 кг) финишировала второй. Виктория Графеева (до 60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг) отметились "бронзой".

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Айбек Оралбай принес Казахстану седьмую золотую медаль на ЧМ по боксу в Британии
Спорт
01:35, 15 сентября 2025
Айбек Оралбай принес Казахстану седьмую золотую медаль на ЧМ по боксу в Британии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: