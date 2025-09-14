Сборная Казахстана по боксу заняла первое место в общем зачете чемпионата мира

В Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат мира по боксу. Сборная Казахстана завоевала на нем десять медалей, семь из которых являются золотыми. В общем зачете наши боксеры заняли первое место (семь золотых, одно "серебро" и две "бронзы"), сообщает Zakon.kz.

На втором месте расположился Узбекистан – шесть "золота", два "серебра", три "бронзы". Индия стала третьей, завоевав два "золота", одно "серебро", одна "бронза".

Напомним, первыми стали Алуа Балкибекова (до 51 кг), Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Аида Абикеева (до 65 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Назым Кызайбай (до 48 кг) финишировала второй. Виктория Графеева (до 60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг) отметились "бронзой".

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты.