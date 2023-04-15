Елена Рыбакина: "Победу посвящаю всем казахстанцам"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала досрочный выход сборной в финальную стадию чемпионата мира – "Кубка Билли Джин Кинг", сообщает Zakon.kz.

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"Сложный матч. Я настолько чувствовала усталость, что даже в конце (во время интервью на корте) я не поняла вопроса, если честно. Думаю, что я чувствовала корт уже лучше, чем вчера, но какая-то усталость от перелетов, недавнее возвращение из Америки в Европу, а потом прилет сюда... Все наложилось, график сложный, поэтому было очень непросто. Надеюсь, что к следующим турнирам удастся восстановиться", – рассказала Рыбакина.

Она отметила, что во время игры ей не во всех моментах удалось принять правильные решения.

"Изначально, мне кажется, во всем первом сете у меня были шансы сделать брейк, потому что на ее подаче было "больше-меньше", более долгие геймы проходили. На моей подаче были более простые геймы. Я пыталась находить свою игру, и в какие-то моменты не совсем правильные решения принимала. Но в этом гейме удалось (сделать брейк) и потом, конечно, стало легче". Елена Рыбакина

Следующие турниры у теннисистов пройдет в Штутгарте, Риме и Мадриде. Рыбакина рассказала о процессе адаптации к игре на грунтовом покрытии.

"Думаю, что прошло все еще мало времени. Эти два матча, конечно, пойдут мне на пользу. С каждым днем, с каждой тренировкой и матчем я буду привыкать все больше к грунту, но главное сейчас добраться до других турниров и оставаться здоровой, без каких-либо травм, потому что непростые перелеты... Думаю, что это основная задача сейчас", – рассказала спортсменка.

Ранее сообщалось, что лидер сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина принесла решающее и необходимое очко для успеха в противостоянии с командой Польши в рамках игр "Кубка Билли Джин Кинг".

