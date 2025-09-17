#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Спорт

Рыбакина представит Казахстан на знаменитом чемпионате, несмотря на травму

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 05:38 Фото: КФТ
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина заявила о травме перед четвертьфиналом командного чемпионата мира – Кубка Билли Джин Кинг, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ФТК, сборная Казахстана 18 сентября встретится с командой США в Шэньчжэне (Китай). Казахстанская теннисистка отметила, что подготовка идет по плану, несмотря на ее недавнюю травму.

"Подготовка к каждому турниру у меня примерно одинаковая. В Америке я сыграла достаточно много матчей, что, безусловно, идет в плюс. В Нью-Йорке на US Open получила небольшую травму, поэтому пришлось взять паузу и больше внимания уделить восстановлению. Сейчас я уже несколько дней здесь, впереди еще пару дней для работы, так что считаю, что подготовка проходит успешно. Сборная США – одна из сильных команд мира, это без сомнений. Я уже не раз играла против Пегулы, с Наварро у нас тоже были непростые матчи. Конечно, командные турниры отличаются от индивидуальных: другое давление, другая психология. Но у нас есть все шансы, и мы будем стараться показать лучший результат. Посмотрим, как все сложится", – сказала Рыбакина.

Ранее мы писали о том, как Елена Рыбакина перед чемпионатом мира заехала в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Титулованная сборная Германии по футболу потерпела третье поражение
13:13, 05 сентября 2025
Титулованная сборная Германии по футболу потерпела третье поражение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: