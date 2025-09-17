Рыбакина представит Казахстан на знаменитом чемпионате, несмотря на травму

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина заявила о травме перед четвертьфиналом командного чемпионата мира – Кубка Билли Джин Кинг, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ФТК, сборная Казахстана 18 сентября встретится с командой США в Шэньчжэне (Китай). Казахстанская теннисистка отметила, что подготовка идет по плану, несмотря на ее недавнюю травму.

"Подготовка к каждому турниру у меня примерно одинаковая. В Америке я сыграла достаточно много матчей, что, безусловно, идет в плюс. В Нью-Йорке на US Open получила небольшую травму, поэтому пришлось взять паузу и больше внимания уделить восстановлению. Сейчас я уже несколько дней здесь, впереди еще пару дней для работы, так что считаю, что подготовка проходит успешно. Сборная США – одна из сильных команд мира, это без сомнений. Я уже не раз играла против Пегулы, с Наварро у нас тоже были непростые матчи. Конечно, командные турниры отличаются от индивидуальных: другое давление, другая психология. Но у нас есть все шансы, и мы будем стараться показать лучший результат. Посмотрим, как все сложится", – сказала Рыбакина.

Ранее мы писали о том, как Елена Рыбакина перед чемпионатом мира заехала в Алматы.