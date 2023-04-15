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Драка воспитанниц детдома в Павлодарской области попала на видео

авто Фото: Zakon.kz
В конфликте девушек из Песчанского интерната разбираются в полиции и Управлении образования региона, сообщает Zakon.kz.

В соцсети распространилось видео, на котором зафиксирована драка между девочками. Автор написал, что среди воспитанниц Песчанского детского дома присутствует насилие. И просил оказать содействие в защите детей.

Как прокомментировали Pavlodarnews.kz в областном управлении образования, инцидент произошел еще в феврале. Выяснилось, что между воспитанницами специальной школы-интерната №2 произошел словесный конфликт, переросший в драку.

"Дежурный воспитатель и другие воспитанницы незамедлительно принялись разнимать девочек. В ходе драки несовершеннолетние не получили каких-либо телесных повреждений. Дополнительно сообщаем, что Управление образования проведет служебное расследование, по итогам которого рассмотрят меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц", – рассказали в управлении.

В областном департаменте полиции информировали, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции района Теренколь.


Полиция проводит проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.

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