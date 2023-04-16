Во Французской Гвиане ленивец помешал трансляции запуска ракеты к Юпитеру
Фото: pixabay
С космодрома во Французской Гвиане Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило ракету к Юпитеру, однако прямую трансляцию едва не сорвал ленивец, сообщает Zakon.kz.
Как уточняет телеканал Fox5, зрители трансляции заметили в кадре медленно движущее животное и потребовали от организаторов остановить эфир, чтобы спасти его.
"Этот парень стал звездой", – цитирует издание доктора Надю Дрейк из журнала Quanta.
Отмечается, что ленивца в итоге отогнали от камеры.
Также сообщается, что в регионе ленивцы очень распространены.
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