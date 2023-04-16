Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Во Французской Гвиане ленивец помешал трансляции запуска ракеты к Юпитеру

животное Фото: pixabay
С космодрома во Французской Гвиане Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило ракету к Юпитеру, однако прямую трансляцию едва не сорвал ленивец, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал Fox5, зрители трансляции заметили в кадре медленно движущее животное и потребовали от организаторов остановить эфир, чтобы спасти его.


"Этот парень стал звездой", – цитирует издание доктора Надю Дрейк из журнала Quanta.

Отмечается, что ленивца в итоге отогнали от камеры.

Также сообщается, что в регионе ленивцы очень распространены.

Читайте также

В Израиле на митинг вышли более 160 тысяч протестующих

Ситуация в Украине: Польша временно запретит импорт украинского зерна, Зеленский ввел санкции против "Яндекса"

В Германии эвакуировали 15 тыс. человек из-за авиабомбы времен ВОВ

Елена Беляева
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на неделю
Мокрый снег, ветер и гроза – синоптики рассказали о погоде в Алматы на следующей неделе
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
тепло
Когда в Алматы отключат отопление
Германия закрыла три последние АЭС в стране
Германия закрыла три последние АЭС в стране
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления