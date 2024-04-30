Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На космодроме Куру начали сборку ракеты

Космодром, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 08:35 Фото: pixabay
На космодроме Куру во Французской Гвиане идет окончательная сборка новой европейской ракеты Ariane 6 перед ее первым полетом, сообщает Zakon.kz.

В середине апреля верхняя ступень прошла успешные огневые испытания. Теперь ожидается, что новая европейская ракета отправится в свой первый полет уже летом.

"Я очень взволнован, потому что это плод более или менее десятилетней работы, и сегодня исторический день. Это больше волнения и гордости за Европу, потому что мы впервые увидим, как полетит центральная ступень Ariane 6", – заявил операционный директор ArianeGroup Йенс Францек.

Предполагалось, что Ariane 6 заменит свою предшественницу еще в 2020-м, но проект отложили из-за COVID – 19. Ariane 5 отправилась в свой последний, 117-й полет, в июле прошлого года. С тех пор для вывода на орбиту спутников, Европе приходилось пользоваться услугами сторонних компаний. Например, SpaceX.

NASA планирует запустить робособак на Луну для изучения ландшафта.

Читайте также

Машина
Летающий автомобиль совершил первый полет с пассажиром
США
Робота-пса с огнеметом оценили в девять тысяч долларов
Фотошоп
В Photoshop появились новые ИИ-функции
Алия Абди
Франция Space X 2024 год Открытое небо Космические аппараты Космодром
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: