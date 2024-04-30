На космодроме Куру начали сборку ракеты

На космодроме Куру во Французской Гвиане идет окончательная сборка новой европейской ракеты Ariane 6 перед ее первым полетом, сообщает Zakon.kz.

В середине апреля верхняя ступень прошла успешные огневые испытания. Теперь ожидается, что новая европейская ракета отправится в свой первый полет уже летом.

"Я очень взволнован, потому что это плод более или менее десятилетней работы, и сегодня исторический день. Это больше волнения и гордости за Европу, потому что мы впервые увидим, как полетит центральная ступень Ariane 6", – заявил операционный директор ArianeGroup Йенс Францек.

Предполагалось, что Ariane 6 заменит свою предшественницу еще в 2020-м, но проект отложили из-за COVID – 19. Ariane 5 отправилась в свой последний, 117-й полет, в июле прошлого года. С тех пор для вывода на орбиту спутников, Европе приходилось пользоваться услугами сторонних компаний. Например, SpaceX.

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