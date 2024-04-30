На космодроме Куру начали сборку ракеты
Фото: pixabay
На космодроме Куру во Французской Гвиане идет окончательная сборка новой европейской ракеты Ariane 6 перед ее первым полетом, сообщает Zakon.kz.
В середине апреля верхняя ступень прошла успешные огневые испытания. Теперь ожидается, что новая европейская ракета отправится в свой первый полет уже летом.
"Я очень взволнован, потому что это плод более или менее десятилетней работы, и сегодня исторический день. Это больше волнения и гордости за Европу, потому что мы впервые увидим, как полетит центральная ступень Ariane 6", – заявил операционный директор ArianeGroup Йенс Францек.
Предполагалось, что Ariane 6 заменит свою предшественницу еще в 2020-м, но проект отложили из-за COVID – 19. Ariane 5 отправилась в свой последний, 117-й полет, в июле прошлого года. С тех пор для вывода на орбиту спутников, Европе приходилось пользоваться услугами сторонних компаний. Например, SpaceX.
NASA планирует запустить робособак на Луну для изучения ландшафта.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript