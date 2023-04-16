Уголовное дело завели после сожжения Корана в Москве

Полиция Москвы завела уголовное дело после того, как в соцсетях распространилось видео с сожжением Корана в одном из районов мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

В Москве у Белого озера, месте, где планировалась строительство мечети, неизвестные сожгли Коран. Видео с места распространилось в социальных сетях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления полиции.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, установление и задержание подозреваемого". Пресс-служба полиции Москвы

Как сообщает издание, на поиски подозреваемого брошены все силы, в том числе и сотрудники ФСБ российской столицы.

В Дании политик Расмус Палудан, лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс", дважды сжег Коран. Акцию по сожжению священной книги он посвятил президенту Турции Эрдогану.