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Уголовное дело завели после сожжения Корана в Москве

Уголовное дело завели после сожжения Корана в Москве Фото: pixabay
Полиция Москвы завела уголовное дело после того, как в соцсетях распространилось видео с сожжением Корана в одном из районов мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

В Москве у Белого озера, месте, где планировалась строительство мечети, неизвестные сожгли Коран. Видео с места распространилось в социальных сетях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления полиции.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, установление и задержание подозреваемого". Пресс-служба полиции Москвы

Как сообщает издание, на поиски подозреваемого брошены все силы, в том числе и сотрудники ФСБ российской столицы.

В Дании политик Расмус Палудан, лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс", дважды сжег Коран. Акцию по сожжению священной книги он посвятил президенту Турции Эрдогану.

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