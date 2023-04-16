Акция по сохранению сайгаков стартовала в Казахстане

Природоохранная акция "Сайгак" продлится до 15 мая в регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Во время природоохранного мероприятия, которое продлится месяц, инспекторы будут выявлять и пресекать незаконную деятельность браконьеров, пишет Мой город.

В регионах, где обитают древние антилопы, будут выставлены блок-посты. Сохранность биовида парнокопытных будут обеспечивать 200 инспекторов. Кроме того, в 15 апреля начался авиаучет сайгаков.

По последним данным ученых, в Казахстане популяция сайгаков увеличилась до 1,3 млн особей. Властями был продлен мораторий на использование сайги до 2024 года.

Ранее министр экологии и природных ресурсов приказом от 14 марта 2023 года утвердил лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты на период с 15 февраля 2023 года по 15 февраля 2024 года включительно.