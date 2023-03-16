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В Казахстане утвердили лимиты на охоту на животных и птиц

В Казахстане утвердили лимиты на охоту на животных и птиц Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 14 марта 2023 года утвердил лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты на период с 15 февраля 2023 года по 15 февраля 2024 года включительно, сообщает Zakon.kz.

Так, охотники могут отстрелять 16 336 кабанов, 1056 маралов, 11 819 сибирских косуль, 425 лосей, 124 бурых медведя, 116 рысей, 931 енотовидную собаку, 50 363 лисиц, 14 270 барсуков, 697 соболей, 358 659 зайцев, 3 037 белок, 527 304 гусей, 1 309 951 уток, 46 942 куликов, 75 367 фазанов, 106 165 куропаток и др.

Посмотреть весь список животных и птиц можно здесь.

Кроме того, утвержден лимит на изъятие в научных целях на 1815 сайгаков в пяти областях Казахстана:

  • Акмолинская область - 705 особей.
  • Западно-Казахстанская - 200.
  • Карагандинская - 700.
  • Улытауская - 200.
  • Костанайская - 10.

Как поясняли ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов, из дикой природы планируют изъять более 1800 сайгачат для исследования и одомашнивания. После чего планируется продавать мясо сайга на экспорт и ввести сайгаков в сельхозоборот.

Приказ вводится в действие с 27 марта 2023 года.

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