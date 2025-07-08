В Кембридже обсудили результаты и перспективы проекта по сохранению сайгаков в Казахстане

На днях в Кембридже прошла встреча, посвященная результатам и перспективам проекта "Алтын дала" по сохранению сайгаков, сообщает Zakon.kz.

"Алтын Дала" – инициатива, которая уже 20 лет занимается сохранением дикой природы Казахстана. Благодаря кропотливой работе численность сайгаков достигла почти четыре млн. Это беспрецедентный результат, передает "Хабар".

Кембриджская природоохранная инициатива – это платформа, объединяющая ведущие экологические организации мира и Кембриджский университет. Ее цель – сохранить жизнь на планете, соединяя научные знания с практическими решениями. Партнеры этой престижной структуры высоко оценили вклад Казахстана в сохранение популяции сайгаков.

Участники встречи не только поделились достигнутыми успехами, но и обозначили существующие вызовы. Так, с увеличением численности сайгаков возрастает нагрузка на пастбища и сенокосы, что вызывает социальное напряжение среди населения. Следующий важный шаг – легализация торговли мясом и рогами сайгаков с целью получения экономической выгоды.

"Их рога имеют ценность, да, на международном рынке медицины в Азии. Поэтому здесь тоже есть отдельный момент, как наладить сбор, маркировку, хранение рогов таким образом, чтобы это ни в коем случае не допустило опять рост и всплеск браконьерства", – отметила исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова.

3 июля в Западно-Казахстанской области официально начались работы по отстрелу сайгаков.