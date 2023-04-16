Землетрясение на границе Казахстана зафиксировали сейсмологи

Эпицентр землетрясения расположен в 325 км на восток от Алматы на границе Китая и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Казахстански сейсмогологи зарегистрировали землетрясение 16 апреля 2023 в 07 часов 40 минут по времени Алматы. Эпицентр колебаний находится на границе Казахстана и Китая. На территории нашей страны толчки не ощущались.

Энергетический класс землетрясения 9.0.

Магнитуда MPV 4.0.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

11 апреля ученые зарегистировали подземные толчки в Казахстане. Эпицентр землетрясения располагался в 80 км на северо-восток от города Алматы. Магнитуда составила 4,6. Жители южный районов не ощутили колебания.

