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Землетрясение произошло в 80 км от Алматы

землетрясение Фото: Zakon.kz
Землетрясение зафиксировали недалеко от Алматы на территории Казахстана в 17:02. Такую информацию предоставила Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 11 апреля, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 80 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана.

  • Энергетический класс землетрясения 9.8;
  • Магнитуда MPV 4.6;
  • Координаты эпицентра 43.81° с.ш. 77.46° в.д;
  • Глубина 15 км;
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет. 

10 апреля казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение. Эпицентр землетрясения был расположен в 430 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

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