Землетрясение произошло в 80 км от Алматы
Фото: Zakon.kz
Землетрясение зафиксировали недалеко от Алматы на территории Казахстана в 17:02. Такую информацию предоставила Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 11 апреля, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 80 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана.
- Энергетический класс землетрясения 9.8;
- Магнитуда MPV 4.6;
- Координаты эпицентра 43.81° с.ш. 77.46° в.д;
- Глубина 15 км;
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
10 апреля казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение. Эпицентр землетрясения был расположен в 430 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
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