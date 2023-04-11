Землетрясение произошло в 80 км от Алматы

Землетрясение зафиксировали недалеко от Алматы на территории Казахстана в 17:02. Такую информацию предоставила Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 11 апреля, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 80 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.8;

Магнитуда MPV 4.6;

Координаты эпицентра 43.81° с.ш. 77.46° в.д;

Глубина 15 км;

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

10 апреля казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение. Эпицентр землетрясения был расположен в 430 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

