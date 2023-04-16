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Ярослава Шведова: Очень рада, что вновь сыграем на чемпионате мира

Теннис Кубок БДК Фото: ktf.kz
Капитан сборной Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг Ярослава Шведова подвела итоги двухдневного противостояния с командой Польши, сообщает Zakon.kz.

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Как уже известно, женская сборная Казахстана 15-го апреля обыграла сборную Польши на пути к финальной части мирового первенства со счетом 3:1.


Выиграв подряд три матча одиночного разряда, подопечные Ярославы Шведовой гарантировали себе путевку на финал ЧМ-2023.     

"Я очень благодарна всем, кто сквозь снег и буран пришел поболеть за нас. Конечно, мы постараемся побороться за главный трофей Кубка Билли Джин Кинг в этом году. Играя за страну, ты иногда можешь открыть в себе какие-то сверхъестественные ресурсы и обыграть любого, сыграть невероятно. Всегда есть шанс у всех, но надеюсь, что у нас их больше, чем у остальных".Ярослава Шведова, капитан сборной Казахстана

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг-2023 пройдет с 7 по 12 ноября. Место проведения решающих матчей пока еще неизвестно, будет объявлено позже. Помимо казахстанских теннисисток, путевки в финал также заработали сборные Испании, Чехии, Франции, Германии, Италии и США.

Прошлогодние чемпионки, представители Швейцарии, и финалистки из Австралии уже обеспечили себе участие в финальном турнире. Еще одна сборная получит wild card.

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