Профессиональный футболист сжег себя в знак протеста против полиции

Тунисский футболист скончался после того, как поджег себя в знак протеста против "полицейского государства", сообщает Zakon.kz.

Скорбящие столкнулись с полицией после смерти 35-летнего Низара Иссауи в знак протеста против обвинения в "терроризме" из-за жалобы на цены на бананы, пишет The Guardian.

По словам его брата Риада, 35-летний Низар Иссауи получил ожоги третьей степени после самосожжения в деревне Хаффуз в центральном районе Кайруана.

Его доставили из больницы в Кайруане в специализированную ожоговую больницу в столице Туниса, но врачи не смогли его спасти. Он умер в четверг и был похоронен на следующий день.

Исауи был свободным агентом на момент своей смерти после карьеры, в которой он играл за ряд клубов от низших до высших дивизионов.

В посте на Facebook незадолго до своего смертельного поступка Иссауи сказал, что приговорил себя к "смерти от огня".

"У меня больше нет энергии. Сообщите полиции, что сегодня приговор будет приведен в исполнение", - написал он.

Согласно тунисским СМИ, Иссауи решился на самосожжение после того, как полицейские обвинили его в "терроризме", когда он пожаловался, что не может купить бананы менее чем за 10 динаров (около 1500 тенге) за килограмм, что вдвое превышает цену, установленную властями.

Видео в социальных сетях, показывает, как Иссауи кричит: "За спор с кем-то, кто продает бананы по 10 динаров, меня обвиняют в терроризме в полицейском участке. Терроризм за жалобу на бананы".