Более 500 мероприятий по всему миру планируют провести на 800-летие Султана Бейбарса

В юбилейном, 800-м году рождения Султана Бейбарса планируется проведение более 500 мероприятий, из них около 50 – на международном и национальном уровнях, сообщает Zakon.kz.

Данные мероприятия предусматривают популяризацию наследия великого Султана Бейбарса в культурно-познавательном и просветительском направлениях.

По вопросу проведения мероприятий Верховный имам аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб принял посла Казахстана в Египте Кайрата Лама Шарифа.

В ходе встречи посол Казахстана ознакомил шейха с мероприятиями, которые будут проведены в рамках празднования 800-летия Султана Бейбарса в текущем году.

Шейх аль-Азхара, в свою очередь, дал соответствующие поручения заинтересованным ведомствам Египта по случаю торжественного открытия мечети аз-Захир Бейбарыс в Каире, а также проведения международной конференции, посвящённой 800-летию Султана Бейбарса в университете аль-Азхар.