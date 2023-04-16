Более 500 мероприятий по всему миру планируют провести на 800-летие Султана Бейбарса
Данные мероприятия предусматривают популяризацию наследия великого Султана Бейбарса в культурно-познавательном и просветительском направлениях.
По вопросу проведения мероприятий Верховный имам аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб принял посла Казахстана в Египте Кайрата Лама Шарифа.
В ходе встречи посол Казахстана ознакомил шейха с мероприятиями, которые будут проведены в рамках празднования 800-летия Султана Бейбарса в текущем году.
Шейх аль-Азхара, в свою очередь, дал соответствующие поручения заинтересованным ведомствам Египта по случаю торжественного открытия мечети аз-Захир Бейбарыс в Каире, а также проведения международной конференции, посвящённой 800-летию Султана Бейбарса в университете аль-Азхар.
Султан Бейбарс родился в 1223 году в Туркестане, который находится на территории современного Казахстана и продан в рабство в детстве. Он был куплен мамлюкским султаном Айбаком и привезен в Египет, где был обучен военному и административному делу в системе мамлюков. Султан Бейбарс был мамлюкским султаном Египта и Сирии, правившим в период с 1260 по 1277 годы. Он был известен своей смелостью и боевыми способностями, а также защитой Египта от крестовых походов и монгольского нашествия.