Осадки и усиление ветра ожидается во многих регионах Казахстана

Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 17 апреля по Казахстану: ожидаются: метель и гололед на севере, сильные осадки в центре и усиление ветра на западе и востоке республики, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 17 апреля

Активный циклон из районов Черного моря продолжает определять погоду республики, в связи с чем сохраняются осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах преимущественно в виде дождя, на юге, востоке, в центре ожидаются сильные осадки. По республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед, на севере, в центре – метель, на юго-востоке – гроза, град, на юге, юго-западе – пыльная буря.

На юге, востоке, в горных районах Алматинской и Жетысуской областей, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, ночью на севере Абайской, в горных районах Туркестанской, на юге Жамбылской, на севере Карагандинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

На севере, в горных районах Туркестанской, Жамбылской, на севере Западно-Казахстанской, Атырауской, на севере, в центре Кызылординской области ожидаются заморозки до 3 градусов.

Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 17 апреля

Ожидается, что на севере и востоке Улытауской области будет низовая метель и гололед, а на западе области будет туман. Ветер юго-западный, ночью на большей части и днем на западе и севере области порывы ветра до 15-20 м/с.

В городе Жезказгане ночью ожидается гололед, юго-западный ветер с переходом на северный до 18 м/с.



В северной и центральной частях Кызылординской области ожидается пыльная буря при северо-западном и северном ветре со скоростью 15-20 м/с, а на севере и в центре области скорость ветра может достигать 25 м/с. Ночью также прогнозируются заморозки до 3 градусов.

В ночное время на севере Карагандинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На севере и востоке области возможна низовая метель и гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западнвй. Порывы ветра 15-20 м/с на большей части области, а на юге и востоке местами могут достигать 23-28 м/с. В городе Караганде также возможен гололед.

На юге и востоке Жетысуской области ожидаются сильные дожди, а в горных районах местами могут быть сильные осадки в виде дождя и снега. Днем на юге и в горных районах возможны грозы и град. Ветер на севере и востоке области будет дуть с юго-запада, с порывами 15-20 м/с, а иногда могут достигать до 23-28 м/с.

Ожидаются выпадения осадков в Абайской области, а на севере региона в ночное время возможны сильные дожди и мокрый снег. На севере и востоке области ожидается гололед. Скорость ветра на большей части территории будет составлять 15-20 м/с, с юго-восточным направлением и переходом на северо-западный. В южной и западной частях области порывы ветра могут достигать 23-28 м/с.

В городе Семей ожидается юго-восточный ветер, который позже перейдет на северо-западный, с порывами скорости 15-20 м/с.

Северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с ожидается утром и днем на севере Павлодарской области. В городе Павлодар также ожидается северо-западный ветер с порывами скорости 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, с сильными дождями и мокрым снегом на севере и востоке региона. На севере области также возможен гололед. Ветер на большей части области будет юго-восточным, но позже перейдет на северо-западный и достигнет скорости 15-20 м/с, с порывами скорости 23-28 м/с на севере и юге региона.

В городе Усть-Каменогорск ожидается юго-восточный ветер, который позже изменится на северо-западный, с порывами скорости 17-22 м/с.

Ночью на юго-востоке Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер на юге и востоке области будет северо-западным, с порывами скорости 15-20 м/с.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью на юге Костанайской области ожидается низовая метель и гололед. Туман возможен на западе и севере области. Ветер на юге, востоке и севере области будет северо-западным, с порывами скорости 15-20 м/с.

В городе Костанай 17 апреля днем ожидается северо-западный ветер с порывами скорости 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидается северный ветер с порывами скорости 15-20 м/с, а днем на большей части области - с порывами 23-28 м/с и скоростью 15-20 м/с.

В городе Петропавловск 17 апреля ночью ожидается северный ветер с порывами скорости 15-20 м/с, а днем - с порывами 23-28 м/с и скоростью 15-20 м/с.

В южной части Акмолинской области ожидаются низовая метель и гололед. На юге, севере и востоке области ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный, с порывами скорости 15-20 м/с.

В городе Кокшетау днем ожидается северо-восточный ветер, переходящий на северо-западный, с порывами скорости 15-20 м/с.

В ночные и утренние часы в Астане ожидается низовая метель. Ветер будет дуть северо-восточным направлением и позже перейдет на северо-западное направление, порывы составят 15-20 м/с.