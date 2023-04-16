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Цены на популярные криптовалюты на 16 апреля

Цены на популярные криптовалюты на 16 апреля Фото: freepik
В материале представлен курс популярных криптовалют на 16 апреля, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 30 286,3 $; изменения за 24 часа: -0,55%.

Эфириум (ETH): 2 087,15 $; изменения за 24 часа: -1,27%.

Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,05%.

BNB (BNB): 333,60 $; изменения за 24 часа: -0,54%.

USD Coin (USDC): 0,9991 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

Dogecoin (DOGE): 0,089630 $; изменения за 24 часа: -0,16%.

Binance USD (BUSD): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

По состоянию на 16 апреля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 450.25 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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Мухит Турсынали
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