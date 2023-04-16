Цены на популярные криптовалюты на 16 апреля
Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).
Данные взяты из открытых источников.
Биткоин (BTC): 30 286,3 $; изменения за 24 часа: -0,55%.
Эфириум (ETH): 2 087,15 $; изменения за 24 часа: -1,27%.
Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,05%.
BNB (BNB): 333,60 $; изменения за 24 часа: -0,54%.
USD Coin (USDC): 0,9991 $; изменения за 24 часа: -0,04%.
Dogecoin (DOGE): 0,089630 $; изменения за 24 часа: -0,16%.
Binance USD (BUSD): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
По состоянию на 16 апреля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 450.25 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.