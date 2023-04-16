Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Всемирный банк выделил 200 млн долларов, Папа Римский обратился к верующим РФ и Украины

обращение Фото: vaticannews.va
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Всемирный банк выделяет Украине 200 млн долларов на восстановление энергетики, сообщает Zakon.kz.
  • Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой и особо обратился к верующим в России и Украине. "Я думаю о наших русских и украинских братьях и сестрах, которые сегодня отмечают Пасху. Желаю, чтобы Господь был к ним близок и помог достичь мира", – сказал понтифик.
  • Власти Украины сообщили о пасхальном обмене пленными. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев получил 130 человек.
  • Общее число погибших солдат ВСУ меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
  • Польша и Венгрия временно запретили ввоз украинской сельхозпродукции до 30 июня 2023 года. В ответ украинские власти заявили, что решение Варшавы противоречит предыдущим договоренностям сторон.
  • В Еврокомиссии считают неприемлемыми запреты Венгрии и Польши на импорт аграрной продукции из Украины.
  • Власти Болгарии по примеру Венгрии и Польши обсуждают идею запрета на импорт зерна из Украины, заявил министр сельского хозяйства Явор Гечев.
  • G7 хочет принять меры снижения рисков при поставках газа из России, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи в японском Саппоро. В документе также подчеркивается важность снижения зависимости от России в сфере ядерной энергетики гражданского назначения.
  • Италия передала Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок, сообщила газета la Repubblica.
  • Италия сократила долю поставок газа из России с 40 до чуть более десяти процентов, заявил министр окружающей среды Джилберто Пикетто-Фратин.
  • В ЕГЭ по истории появятся задания о "специальной военной операции", заявили в Рособрнадзоре.
  • Жители Великобритании потребовали ужесточить проверку данных украинских беженцев после того, как они стали жертвами их мошенничества и воровства, пишет Daily Mail.

Читайте также

Пожар в Дубае унес жизни 16 человек

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы по северным соседям

В Израиле на митинг вышли более 160 тысяч протестующих

Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Беларусь Болгария Венгрия Молдова Польша США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
пасха, куличи, яйца
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
10 супер-продуктов для здоровья
10 суперпродуктов для здоровья
Гороскоп: кому будет везти на следующей неделе
Гороскоп: кому повезет на следующей неделе
Землетрясение на границе Казахстана зафиксировали сейсмологи
Землетрясение на границе Казахстана зафиксировали сейсмологи
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления