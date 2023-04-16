Ситуация в Украине: Всемирный банк выделил 200 млн долларов, Папа Римский обратился к верующим РФ и Украины

Фото: vaticannews.va

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Всемирный банк выделяет Украине 200 млн долларов на восстановление энергетики, сообщает Zakon.kz.

Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой и особо обратился к верующим в России и Украине. "Я думаю о наших русских и украинских братьях и сестрах, которые сегодня отмечают Пасху. Желаю, чтобы Господь был к ним близок и помог достичь мира", – сказал понтифик.

Власти Украины сообщили о пасхальном обмене пленными. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев получил 130 человек.

Общее число погибших солдат ВСУ меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Польша и Венгрия временно запретили ввоз украинской сельхозпродукции до 30 июня 2023 года. В ответ украинские власти заявили, что решение Варшавы противоречит предыдущим договоренностям сторон.

В Еврокомиссии считают неприемлемыми запреты Венгрии и Польши на импорт аграрной продукции из Украины.

Власти Болгарии по примеру Венгрии и Польши обсуждают идею запрета на импорт зерна из Украины, заявил министр сельского хозяйства Явор Гечев.

G7 хочет принять меры снижения рисков при поставках газа из России, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи в японском Саппоро. В документе также подчеркивается важность снижения зависимости от России в сфере ядерной энергетики гражданского назначения.

Италия передала Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок, сообщила газета la Repubblica.



Италия сократила долю поставок газа из России с 40 до чуть более десяти процентов, заявил министр окружающей среды Джилберто Пикетто-Фратин.

В ЕГЭ по истории появятся задания о "специальной военной операции", заявили в Рособрнадзоре.

Жители Великобритании потребовали ужесточить проверку данных украинских беженцев после того, как они стали жертвами их мошенничества и воровства, пишет Daily Mail.

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