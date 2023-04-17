"Тут нет места людям со слабым характером": во что верят и как живут огнеборцы Казахстана

17 апреля огнеборцы Казахстана отмечают свой профессиональный праздник – День противопожарной службы. Именно в этот день в СССР был подписан декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем». О традициях пожарных, суевериях и курьезных случаях в материале журналиста Zakon.kz.

Люди укрощают огонь с тех пор, как научились его добывать, а то и дольше. Пожарный – одна из тех профессий, которую выбирают не по степени престижности или уровню заработной платы. В пожарные идут по велению сердца. Идут, чтобы сохранять и защищать от огня дома и леса, а главное - чтобы спасать жизни людей.

День противопожарной службы в Казахстане отмечают 17 апреля. Именно в этот день в 1918 году в СССР был подписан декрет "Об организации государственных мер борьбы с огнем". В честь этой исторической даты был учрежден профессиональный праздник, который и сейчас отмечается во многих республиках постсоветского пространства.

Фото: Zakon.kz

Так, на сегодняшний день противопожарную защиту города Алматы обеспечивают 19 пожарных депо. Для полной комплектации мегаполису необходимо строительство еще 15 пожарных депо. При поддержке акима ведется их поэтапное строительство – в этом году запланировано строительство трех депо. За последние шесть лет за счет средств местного бюджета приобретено 111 единиц пожарной техники, что позволило существенно повысить оснащенность гарнизона противопожарной службы.

Противопожарная служба в стране подразделяется на государственную и отраслевую противопожарные службы, каждая из которых решает свои специфические задачи. Так, основной является государственная противопожарная служба, ее цель – предупреждение, тушение пожаров, профилактическая работа по обеспечению пожарной безопасности.

Помимо подразделений государственной противопожарной службы в стране действуют также общественные пожарные объединения, которые помогают государственной. Общественные пожарные объединения могут участвовать в ликвидации пожаров, защите от огня граждан, окружающей среды и объектов хозяйствования.

Всегда в боевой готовности

В одну из пожарных частей города Алматы мы прибыли к полуночи. Личный состав уже отдыхал, бодрствовали только дежурный офицер и оператор связи. Покой части и сон пожарных расчетов прервал оперативный дежурный службы пожаротушения, подполковник гражданской защиты Денис Ярцева. В его обязанности входит проверка частей противопожарной защиты на боеготовность.

Фото: Zakon.kz

После того, как Ярцев появляется на территории части, дежурный объявляет тревогу. Личный состав в течении считанных секунд приходит в боевую готовность, командиры расчетов строят пожарных и докладывают о количестве людей в строю. Убедившись, что все на месте, подполковник дает команду "вольно" и отпускает бойцов досматривать сны.

Только после того, как он подписал все журналы и перекинулся несколькими фразами с офицерами, оперативный дежурный подходит и знакомится с журналистами.

Ни следа от романтики

Трудовая биография подполковника Ярцева началась 26 лет назад. В систему МЧС он пришел сразу после армии, где тоже служил в военизированных пожарных частях. Большую роль в выборе профессии сыграл романтический имидж пожарного.

Фото: Zakon.kz

"Хотелось делать большое дело, спасать жизни. Сейчас, спустя 25 лет, от романтики не осталось и следа. Это тяжелая, грязная мужская работа. Тут нет место людям, с слабыми характерами и грезящими о славе и деньгах", – выразил свое мнение Денис Ярцев.

Супруга и дети с пониманием относится к его непростой службе, но так было не всегда.

"Это сейчас с пониманием. А раньше, конечно было не просто и не гладко все. О чем может идти речь, когда муж спасает чьи-то жизни, но не может спасти свою семью…", – поделился подполковник Ярцев.

Безусловно, эти годы, проведенные в форме офицера противопожарной службы, оставили отпечаток на характере офицера.

Фото: Zakon.kz

"Дома, с родными, я отдыхаю. Я очень мягок с домочадцами. Если на работе я командир, тот человек, который принимает решения, несет ответственность за свой личный состав, то дома я предпочитаю уступить эти обязанности своей супруге", – рассказал он.

О юморе и традициях на службе

Не смотря на то, что работа пожарного – это, вероятно, одна из самых ответственных и опасных профессий в мире, это не значит, что в ней не может присутствовать юмор. Ярцев признался, что именно эти смешные моменты выталкивают из сознания воспоминания о случаях, от которых стынет кровь. Это своеобразный защитный механизм организма. И потом, спустя годы, кажется, что тяжелых или плохих моментов вовсе не было, были только случаи, над которыми можно посмеяться.

"Был такой случай: приезжаем на вызов. Горит квартира в многоэтажном доме. К нашему приезду жители подъезда уже частично самостоятельно эвакуировались. Я заметил, что из подъезда выскочил мужчина с маленькой собакой на руках, порода что-то типа болонки. Спустя некоторое время я увидел, как этого мужчину с собакой на руках прямо по лицу бьет какая-то женщина. Активно так и щедро раздает пощечины. Оказалось, это его супруга. Когда ее муж услышал о пожаре, он в панике схватил собаку на руки и ринулся прочь из квартиры, забыв при этом о том, что его жена спит в соседней комнате",– вспоминает подполковник.

Другой случай мог обернуться трагедией, если бы экипаж пожарной машины совершенно случайно не оказался бы рядом.

"Ехали с автозаправки в часть. Вызовов и сообщений о пожаре не было. Вдруг видим, что в одном из домов частного сектора горит крыша. Останавливаемся, разворачиваем рукава, готовимся работать. Конечно же, в первую очередь побежали стучать в дверь, что бы вывести людей. Дверь открывает пара пенсионеров. Говорим: "Крыша горит, нужно покинуть жилище!" Пенсионеры переглянулись, и бабушка с размаху дает своему дедушке очень тяжелый подзатыльник с фразой: "Я же говорю, какой-то шум на крыше, а ты – голуби ходят, голуби ходят." Денис Ярцев

Были и необычные вызовы. Один из них произошел накануне Нового года, 31 декабря, за несколько часов до полуночи. Тогда расчет выехал на возгорание в квартире, но по прибытии на место пожарные обнаружили, что никакого возгорания нет.

"Одинокая старушка приготовила богатый стол и готовилась встречать детей в гости, но те, к сожалению, не приехали. Она ничего не придумала лучше, чем вызвать пожарную команду к себе в гости. Так пожарный расчет в полном составе и встречал с ней праздник",– рассказал офицер.

Кстати, пожарные – народ очень суеверный. Многие не чистят обувь перед работой, предпочитают не желать коллегам "спокойной смены", а говорят – "сухих рукавов".

Для огнеборцев также важно поддерживать традиции, которые формировались годами. К примеру, в некоторых пожарных частях принято принимать пищу из общего котла. В некоторых частях Казахстана провожают пенсионеров, окатывая их водой.

В каждом подразделении могут быть свои приметы. У кого-то есть счастливые, или, наоборот, неудачные предметы обмундирования, числа, кружки и даже марки сигарет, кто-то вообще не верит ни во что, кроме как в себя и свои силы.

Огромный рывок

Денис Ярцев отмечает, что сейчас в руководстве Алматы обеспечению безопасности жизнедеятельности уделяется особое внимание. Если вспоминать 90-е годы, то совершен огромный рывок. При этом 98% чрезвычайных ситуаций в Алматы – это пожары. Ежегодно в городе в среднем происходит до 600 пожаров, в огне гибнут люди, уничтожается имущество и строения. Алматинский гарнизон противопожарной службы – один из лучших в стране.

Фото: Zakon.kz

По оснащению и подготовке гарнизон способен одновременно тушить два и более крупных пожаров. Изучается международный опыт и вносятся предложения по финансированию спецтехники в акимат и в МЧС с учетом современных достижений в этой области. В городском гарнизоне есть самый высокий в стране коленчатый подъемник, который способен снять пострадавшего с 30-го этажа любого здания. Каждая пожарная часть во всех районах города имеет автолестницы с рабочей высотой не менее 32 метров. Для решения вопросов по подвозу воды к месту пожара в гарнизоне есть "передвижной водоем" – автоцистерна емкостью 30 тонн воды.

Но если в техническом отношении у пожарных все в порядке, то кадровый вопрос не всегда решен. Сейчас, конечно, с повышением заработной платы люди постепенно приходят в МЧС, но те, кто приходит без определенного образования и подготовки, не всегда могут использовать новейшую технику на 100%. Знания и опыт приходят только через время.

Всего в аварийно-спасательных службах страны работают порядка 30 тысяч человек. Ежегодно они совершают десятки тысяч выездов на самые разные происшествия: тушат пожары, оказывают медицинскую помощь, вызволяют людей из беды. На боевом дежурстве спасатели находятся каждый день, вне зависимости от погоды, выходных и праздников – даже если он профессиональный. В этот день в первую очередь хотелось бы сказать огнеборцам спасибо и пожелать сухих рукавов.