В Караганде полицейские нашли водителя, совершившего "безумный трюк"

В ходе мониторинга соцсетей стражи порядка выявили видео с грубейшим нарушением ПДД, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что водитель во время движения вылез из окна и забрался на крышу авто. Трюк решил повторить и пассажир, сидевший рядом. Действия водителя полицейские назвали "безумным трюком".

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, для установления личности нарушителя был ориентирован личный состав патрульной полиции области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полка ПП города Караганды был задержан 20-летний безработный горожанин. (...) А фотография, которая ввела в заблуждение пользователей интернета, сделана в Photoshop. Молодой человек, мечтая быть полицейским, сделал ее и выложил в соцсетях", – говорится в сообщении.

За совершение правонарушений в соответствии с ч. 2 ст. 593 и ч. 1 ст. 606 КоАП РК наложен штраф в размере 15 МРП.

Автомашина водворена на штрафстоянку.





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