В Алматы пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе

На сообщение о мужчине, стрелявшем из окна квартиры одного из домов в Ауэзовском районе Алматы, первыми отреагировали патрульные и полицейский спецназа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП города, задержан мужчина 1959 года рождения, который, как установлено, будучи в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из зарегистрированного на его имя охотничьего ружья.





"Жертв и пострадавших нет. Правовая оценка его действиям будет дана в ходе расследования", – говорится в сообщении.





Другие подробности в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат.

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