В Таразе обсуждают видео с гуляющим по городу краснокнижным дикобразом

По словам очевидца, животное гуляло в районе ЖД вокзала (перекресток улиц Байзак батыра и Желтоксан).

Казахстанцы переживают за жизнь дикобраза и просят людей не трогать животное:

"Уважаемые жители города, не трогайте его, пожалуйста, пусть живет".



"Главное теперь, чтобы его не убили! Но это не простое животное, он умеет защищаться!"

"Зачем публикуете такое видео? Его же дикари убьют! Завтра просто кто-то для прикола решит его поймать, поиздевается и все!"