Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Таразе обсуждают видео с гуляющим по городу краснокнижным дикобразом

животное Фото: pixabay
Находящегося под угрозой исчезновения дикобраза заметили жители Тараза и сняли его на видео, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидца, животное гуляло в районе ЖД вокзала (перекресток улиц Байзак батыра и Желтоксан).

"Видео снято сегодня в 4 утра. Дикобраз занесен в Красную книгу Казахстана как редкий и исчезающий вид", – пишет подписчик группы vtvs_taraz в Instagram.


Казахстанцы переживают за жизнь дикобраза и просят людей не трогать животное:

"Уважаемые жители города, не трогайте его, пожалуйста, пусть живет".

"Главное теперь, чтобы его не убили! Но это не простое животное, он умеет защищаться!"

"Зачем публикуете такое видео? Его же дикари убьют! Завтра просто кто-то для прикола решит его поймать, поиздевается и все!"

Отметим, что в Казахстане запустили "горячую линию" по защите животных.

Читайте также

Столичные школьники в понедельник будут учиться онлайн

Елена Беляева
Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
пасха, куличи, яйца
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп: кому будет везти на следующей неделе
Гороскоп: кому повезет на следующей неделе
10 супер-продуктов для здоровья
10 суперпродуктов для здоровья
Землетрясение на границе Казахстана зафиксировали сейсмологи
Землетрясение на границе Казахстана зафиксировали сейсмологи
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления