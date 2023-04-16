В Таразе обсуждают видео с гуляющим по городу краснокнижным дикобразом
Фото: pixabay
Находящегося под угрозой исчезновения дикобраза заметили жители Тараза и сняли его на видео, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидца, животное гуляло в районе ЖД вокзала (перекресток улиц Байзак батыра и Желтоксан).
"Видео снято сегодня в 4 утра. Дикобраз занесен в Красную книгу Казахстана как редкий и исчезающий вид", – пишет подписчик группы vtvs_taraz в Instagram.
Казахстанцы переживают за жизнь дикобраза и просят людей не трогать животное:
"Уважаемые жители города, не трогайте его, пожалуйста, пусть живет".
"Главное теперь, чтобы его не убили! Но это не простое животное, он умеет защищаться!"
"Зачем публикуете такое видео? Его же дикари убьют! Завтра просто кто-то для прикола решит его поймать, поиздевается и все!"
Отметим, что в Казахстане запустили "горячую линию" по защите животных.
Читайте также
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ