Почему люди порой хранят ложные воспоминания

Нейробиологи из Университета Амстердама проверили точность кратковременной памяти и выяснили, что люди могут генерировать ложные воспоминания о событиях всего через несколько секунд после того, как те произошли, исследовав 534 добровольцев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Plos One, были проведены 4 эксперимента, каждый из которых был направлен на запоминание определенной последовательности букв латинского алфавита. Участники должны были запомнить саму букву, а также положение символа – нормальное или зеркальное. Иногда людям показывали вторую, не относящуюся к делу серию букв. После того, как они дали ответ, их попросили оценить их уверенность, от очень низкой до очень высокой, в том, что они угадали правильно.



Отмечается, что участники ошибались примерно в 20% случаев, и эта частота ошибок подскочила до 30%, когда их спрашивали через три секунды после испытания. В 37% случаев участники воспринимали буквы как расположенные нормально, а не зеркально. Также они часто были уверены, что буквы из второй (побочной) серии букв находились в той, которую нужно было запомнить.

Опыт показывает, что человеческий мозг записывает опыт на основе имеющихся представлений (в данном случае о том, как должна выглядеть буква). Это позволяет нам генерировать более точные прогнозы о мире, отсекая особенности, которые не соответствуют этим предубеждениям.

"Похоже, что кратковременная память не всегда точно отражает то, что было только что воспринято. Вместо этого память формируется тем, что мы ожидали увидеть", – объяснили ученые.

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