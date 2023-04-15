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Ученые установили связь между газировкой и слабоумием

Ученые установили связь между газировкой и слабоумием Фото: freepik
Новое исследование устанавливает связь между употреблением газировки, хлебобулочных изделий и пиццы с негативными последствиями для здоровья мозга и повышением вероятности преждевременной смерти, сообщает Zakon.kz.

На основании экспериментов, проведенных на 6000 взрослых крыс и 4000 детенышей, было выяснено, что потребление определенных продуктов может привести к потере памяти и навыков навигации. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology.

Изучение диеты более чем 4300 испытуемых на протяжении десяти лет показало, что газировка занимает первое место в списке причин слабоумия. Хлебобулочные изделия, содержащие трансжиры, заняли второе место, а пицца – третье. За четыре года эксперимента показатели IQ участников снизились.

Таким образом, исследование демонстрирует, что употребление нездоровой пищи может снижать когнитивные способности и повышать риск преждевременной смерти.

Диетолог рассказала, сколько пасхальных яиц и куличей можно съесть без вреда для здоровья.

Мухит Турсынали
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