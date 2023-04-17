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Жители Актау остались без света и воды

Жители Актау остались без света и воды Фото: Zakon.kz
На энергокомбинате Мангистауской области произошло отключение оборудования, что привело к перебоям с подачей электричества. В городе также нет горячей и питьевой воды, сообщает Zakon.kz.

Вечером в воскресенье, 16 апреля, жители Актау начали пересылать сообщения о крупной аварии на местном атомном энергокомибинате, ТОО "МАЭК". На предприятии прокомментировали ситуацию, пишет Лада.

"В 17:04 по технологической защите произошло отключение оборудования на ТЭЦ-2, что привело к выделению Мангистауского энергоузла на изолированную работу и снижению частоты на нем. По автоматике частотной разгрузки произошло отключение электроэнергии у потребителей города и области. На данный момент идет поэтапное восстановление режима ТОО "МАЭК". Уважаемые жители Актау и области, приносим свои извинения за временные неудобства". Пресс-служба ТОО "МАЭК"

Представитель энергокомбината также сообщил, что в Актау отключена горячая вода и снижено давление на подачу питьевой воды в дома горожан.


"В связи с ремонтными работами на ТОО "МАЭК" подача горячей воды в нижние микрорайоны города будет временно приостановлена ​​с 21.00 часов. Сообщаем, что с 22.00 часов давление питьевой воды будет снижено в верхней и нижней зонах областного центра". Пресс-служба ТОО "МАЭК"

Подачу горячей и питьевой воды на предприятии обещают восстановить к восьми утра понедельника.

В Экибастузе восстановили подачу элекстроэнергии на крупной линии "Экибастуз – Агадырь", которая входит в транзит "Север-Юг".

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