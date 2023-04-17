Тысячи людей вышли на улицы Праги

Жители чешской столицы вышли на улицы города с требованием отставки правительства, сообщает Zakon.kz.

По примерным подсчетам, в воскресенье на улицы Праги вышли около 30 тысяч человек. Они потребовали отставки правительства, заявляя о росте цен и ухудшении социальных условий в стране, передает чешское издание Сeske noviny.





Živě: Celonárodní setkání Česko proti bídě https://t.co/JrSrAqeQmx — ceskenoviny_cz (@ceskenoviny_cz) April 16, 2023

Люди вышли с плакатами и транспарантами, у многих в руках были воздушные шары. Жители Праги собрались на Вацлавской площади, спустя два часа протеста шествие двинулось через город к Академии Страка, где располагается правительство Чехии.

Полицейские не мешали демонстрантам, сказано в сообщениях СМИ, не смотря на то, что во время марша демонстранты затруднили движение на пражских магистралях и на несколько часов перекрыли трамвайное движение.

Акция продлилась до вечера. В итоге большая часть недовольных разошлись, остались лишь несколько сотен человек. Часть из них пришли на митинг с палатками и спальными мешками, заявив о намерении ночевать на улице в знак протеста.

В Израиле на митинг вышли 160 тысяч человек. Митингующие выступают против юридической реформы правительства Биньямина Нетаньяху возле здания правительственного комплекса в центре Тель-Авива.

