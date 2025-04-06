Тысячи людей по всей Испании протестуют из-за нехватки жилья

Тысячи протестующих вышли на улицы 40 городов Испании требуя у правительства решения жилищного кризиса в стране, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, организаторы демонстраций в Испании – объединение защитников прав арендаторов, движений за права жильцов и других групп, отстаивающих социальные права – обвиняют правительство в превращении жилья "в бизнес-модель".

Среди требований протестующих – немедленное снижение цен на аренду жилья, сокращение до 50%, запрет выселения уязвимых семей и прекращение неконтролируемого увеличения количества туристических квартир.

"Эта демонстрация происходит после многих месяцев переговоров; мы хотели, чтобы она была децентрализованной, чтобы все вышли одновременно и парализовали государство. Идея заключается в том, что это будет первый день новой волны протестов", – сказал журналистам один из протестующих.

Массовые протесты стали знаковым событием, поскольку впервые происходят одновременно во многих городах Испании.

В начале года Испания объявила о планах обложить налогом до 100% недвижимость, приобретенную нерезидентами из стран за пределами ЕС, с целью преодоления жилищного кризиса в стране.

Ранее сообщалось, что массовые митинги против Трампа и Маска проходят в США.