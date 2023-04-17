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В Павлодарской области машина опрокинулась в кювет – один человек скончался

В Павлодарской области машина опрокинулась в кювет Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
На трассе в Павлодарской области автомобиль вылетел в кювет. Погиб пассажир, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Павлодарской области, 16 апреля 31-летний водитель автомашины ВАЗ-217030, на 1207 км автодороги Астана – Ерейментау – Шидерты, совершил опрокидывание в кювет.

"В результате ДТП 34-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении. 

Назначены ряд экспертиз, автомашина водворена специализированную стоянку. Проводится проверка.


ДТП

Фото: ДП Павлодарской области


В начале апреля большегруз с серной кислотой опрокинулся на трассе в ВКО.

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Анастасия Стативкина
Павлодарская область
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