В Павлодарской области машина опрокинулась в кювет – один человек скончался

На трассе в Павлодарской области автомобиль вылетел в кювет. Погиб пассажир, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Павлодарской области, 16 апреля 31-летний водитель автомашины ВАЗ-217030, на 1207 км автодороги Астана – Ерейментау – Шидерты, совершил опрокидывание в кювет.

"В результате ДТП 34-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Назначены ряд экспертиз, автомашина водворена специализированную стоянку. Проводится проверка.





Фото: ДП Павлодарской области





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