В Павлодарской области машина опрокинулась в кювет – один человек скончался
Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
На трассе в Павлодарской области автомобиль вылетел в кювет. Погиб пассажир, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Павлодарской области, 16 апреля 31-летний водитель автомашины ВАЗ-217030, на 1207 км автодороги Астана – Ерейментау – Шидерты, совершил опрокидывание в кювет.
"В результате ДТП 34-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Назначены ряд экспертиз, автомашина водворена специализированную стоянку. Проводится проверка.
Фото: ДП Павлодарской области
В начале апреля большегруз с серной кислотой опрокинулся на трассе в ВКО.
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