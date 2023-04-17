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В одном из штатов США хотят запретить выдавать трофеи детям "за участие" в соревнованиях

медаль за участие Фото: pixabay
Три республиканских представителя штата Северная Каролина внесли законопроект в сенат. Тим Моффитт, Эдди Сеттл и Бобби Ханиг хотят, чтобы только дети со спортивными способностями получали награды за свои навыки и достижения, сообщает Zakon.kz.

В законопроекте говорится, что любой трофей или награда, вручаемые детям за любую деятельность по организации досуга молодежи, должны быть основаны на заслугах.

По данным Vice, что трофеи "за участие" в соревнованиях были раздражителем для американских консерваторов. Но такая практика существует уже более ста лет. В 1922 году одна из газет штата Огайо сообщила о награждении каждого игрока баскетбольного матча в средней школе.

Инициативу депутатов не одобрили школьные тренеры. Ведущий консервативного телеканала Fox Грег Гатфельд раскритиковал предложение депутатов и назвал его "пустой тратой времени". Его соведущая Дана Периньо добавила, что законопроект является "бессмыслицей".

Тренер по футболу и баскетболу Марк Джонсон осудил попытку отобрать у детей трофеи.

"Я считаю, что ребенок должен получить что-то за то, что он закончил полный сезон в команде. Если бы они приходили на тренировки весь год и старались изо всех сил, я бы не возражал против этого".Марк Джонсон

Тренер юношеской команды Чонси Картер согласился, что дети должны получать трофеи за участие, но только до определенного возраста.

"Вы должны воспитывать отношение к победе, вы должны воспитывать мышление победителя, но вы также должны дать детям понять, что нужно принимать и поражения".Чонси Картер


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