В одном из штатов США хотят запретить выдавать трофеи детям "за участие" в соревнованиях
В законопроекте говорится, что любой трофей или награда, вручаемые детям за любую деятельность по организации досуга молодежи, должны быть основаны на заслугах.
По данным Vice, что трофеи "за участие" в соревнованиях были раздражителем для американских консерваторов. Но такая практика существует уже более ста лет. В 1922 году одна из газет штата Огайо сообщила о награждении каждого игрока баскетбольного матча в средней школе.
Инициативу депутатов не одобрили школьные тренеры. Ведущий консервативного телеканала Fox Грег Гатфельд раскритиковал предложение депутатов и назвал его "пустой тратой времени". Его соведущая Дана Периньо добавила, что законопроект является "бессмыслицей".
Тренер по футболу и баскетболу Марк Джонсон осудил попытку отобрать у детей трофеи.
"Я считаю, что ребенок должен получить что-то за то, что он закончил полный сезон в команде. Если бы они приходили на тренировки весь год и старались изо всех сил, я бы не возражал против этого".Марк Джонсон
Тренер юношеской команды Чонси Картер согласился, что дети должны получать трофеи за участие, но только до определенного возраста.
"Вы должны воспитывать отношение к победе, вы должны воспитывать мышление победителя, но вы также должны дать детям понять, что нужно принимать и поражения".Чонси Картер