Трамп не считает нужным участие сборной Ирана в ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным приезд сборной Ирана по футболу на чемпионат мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал 12 марта в своей персональной соцсети Truth Social.

"Футбольная сборная Ирана приветствуется на чемпионате мира, но я действительно не верю, что их присутствие там будет уместным ради их жизни и безопасности", – написал Трамп.

Иранцы должны были играть в одной группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией в Калифорнии и Сиэтле. Однако министр спорта Ирана Ахмад Доньямали также сделал заявление, что сборная Ирана не выступит на турнире этим летом.

Также несколько игроков женской сборной Ирана по футболу попросили остаться в Австралии после Кубка Азии среди женщин, но впоследствии одна из них передумала и связалась с посольством.