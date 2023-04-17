Что известно о состоянии пострадавших при взрыве в Жанаозене

При взрыве газового балона в Жанаозене один человек скончался, двое находятся в тяжелом состоянии. Всего в жанаозенскую городскую больницу поступили 13 пострадавших, передает zakon.kz.

Один мужчина 1994 года рождения скончался в городской больнице, не приходя в сознание. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у них 80% и 50% ожогов тела. У остальных пострадавших состояние стабильное. Среди пострадавших были и дети, их отправили на амбулаторное лечение.



На месте происшествия сейчас находится аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Работают спасатели и кинологи.

Около пяти утра 17 апреля во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газового баллона в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м.

