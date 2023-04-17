До 345 тыс. тенге могут выплатить казахстанцам за добровольно сданное оружие

Казахстанцы сдали за неделю 399 огнестрельного оружия и более 1,4 тысячи штук патронов к нарезному оружию. О ходе акции по выкупу у населения оружия рассказали в МВД, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек рассказала о ходе акции по выкупу оружия у населения.

"За неделю в органы внутренних дел обратились 317 граждан, которыми добровольно сданы 399 огнестрельного оружия, более 1,4 тысячи штук патронов к нарезному оружию", – сообщила она.

Акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ началась 10 апреля. На эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 88 млн тенге.

Мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения МВД проводятся с 2008 года, за этот период гражданами добровольно сдано более 56 тысяч единиц огнестрельного оружия, более 2 млн патронов к нарезному оружию на общую сумму 1,9 млрд тенге.

Напомним, за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от 34 тысяч до 345 тысяч тенге за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния.



Прием предметов вооружения производится в каждом территориальном органе полиции.



