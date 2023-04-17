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Коридор затмений-2023: астрологи назвали скрытые опасности

астрология Фото: pexels
Весной произойдет два астрособытия: солнечное и лунное затмение. Эта "парочка" приносит с собой неприятности или беды. Однако их можно избежать, сообщает Zakon.kz.

В апреле и мае жители Земли смогут наблюдать два невероятных события: солнечное затмение 20 апреля 2023 и лунное затмение 5 мая 2023. Коридор затмений – это период между этими двумя датами.

По словам астрологов, этот коридор затмений пройдет по оси двух знаков: в огненном Овне произойдёт солнечное, а в водном Скорпионе – лунное.

Сочетание этих двух противоборствующих стихий огня и воды, приведет к недопониманию и ссорам. В это время могут проявляться гнев и раздражительность, поэтому нужно быть готовыми к провокациям и контролировать эмоции. Также в этот период будут происходить вещи и истории, связанные с прошлым:  вылезут ошибки, сделанные когда-то. Но есть и хорошая новость: будет шанс их исправить.

Нужно быть максимально осторожными в это время.

В этот период не следует:

  • начинать что-то новое – результата не будет, энергия Луны будет препятствовать;
  • принимать важные решения;
  • начинать новые отношения, выводить их на следующий уровень или разрывать старые – отложите вопрос на время после выхода из коридора затмений;
  • брать кредиты – можно увязнуть в долгах.

Этот период в чем-то схож с полнолунием. Чтобы избежать неприятностей, лучше всего в это время "залечь на дно" и притвориться спящим.

В это время можно и нужно:

  • вспомнить о своих прошлых поступках и постараться исправить ситуацию;
  • навести порядок в делах, завершить все начатое;
  • вернуть все, что было взято в долг, и избавиться от "хвостов".

Вполне возможно, что во время коридора затмений в жизни появится бывший партнер – это значит, что остался незакрытым какой-то вопрос, пишет Ftimes.ru

Астрологи представили гороскоп на период с 17 по 23 апреля. Звезды говорят, что Раков, Водолеев, Львов и Скорпионов ждет удачливая неделя. 

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