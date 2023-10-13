Коридор затмений: астрологи рассказали, как встретить непростой период

С 14 по 28 октября пройдет так называемый коридор затмений, период между солнечным и лунным затмениями. В астрологии этот промежуток считается непростым, поэтому существует ряд секретов от астрологов, сообщает Zakon.kz.

Астрологи считают коридор затмений важным периодом для изменений, переосмыслений, инсайтов и вызовов в карьере и личной жизни. Влияние коридора затмений обычно ощущается примерно за неделю до старта и еще неделю по окончании, передает tea.ru.

14 октября. Солнечное затмение

Энергия солнечного затмения многих выбивает из колеи: происходят непредвиденные события, всплывают старые неразрешенные вопросы, люди попадают в ситуации непростого выбора. Важно отнестись к этому с правильным настроем. Происходящее подталкивает к необходимым переменам и заставляет посмотреть на разные ситуации под новым углом.

Согласно ведической астрологии Джйотиш, коридор откроется солнечным затмением в земном знаке Девы, что побуждает относиться внимательнее ко всем сферам жизни, придерживаться планов, глубже погружаться в предметы исследований, анализировать и не спешить.

"Такой подход поможет сделать множество открытий внутри себя и в окружающем мире. К тому же на это событие накладывается период ретроградного Юпитера – планеты обучения, которая заставит еще усерднее и вдумчивее подходить к решению повседневных задач", – говорят астрологи.

28 октября. Лунное затмение

В полнолуние 28 октября, согласно ведической астрологии, небо украсит лунное затмение в огненном знаке Овна. Оно ознаменует окончание коридора затмений и в первую очередь затронет эмоциональную сферу. В это время часто на поверхность выходят подавленные эмоции и нерешенные проблемы, предоставляя возможность исцелиться и отпустить ситуацию. Многие могут заметить частые перемены настроения и излишнюю импульсивность. Лунное затмение оказывает влияние на личные отношения, часто раскрывая скрытую напряженность или вызывая изменения в партнерских взаимоотношениях.

"Под влиянием Овна порой захочется действовать резко, выражать мысли излишне прямолинейно и даже грубо. Однако этого ни в коем случае нельзя делать. Также не стоит начинать новые дела, поскольку последствия могут быть непредсказуемыми", – советуют астрологи.

Коридор затмений

В период коридора затмений происходит своего рода перезагрузка энергий и закладка фундамента для новых жизненных путей. Наступает прекрасный момент для раскрытия талантов, развития профессиональных навыков и эффективного решения насущных бытовых задач.

Любовь. Солнце олицетворяет мужскую энергию, а луна – женскую. Поэтому во время коридора затмений у пар могут возникнуть недопонимания и конфликты без серьезных на то причин. Важно не доводить отношения до разлада, старайтесь относиться бережно и к себе, и к любимому человеку.

Карьера и обучение. С большой вероятностью вы добьетесь успеха, если внимательно и объективно проанализируете свои достижения, неудачи и перспективы. Могут приходить необычные идеи проектов и нестандартные решения задач. Однако реализацию новых планов лучше отложить до ноября.

Финансы. Возможны потери и пустая растрата средств. Будьте осторожны.

Здоровье. Некоторые ощутят упадок моральных и физических сил. Справиться помогут духовные практики и физическая активность в щадящем режиме.

Социальные связи. Общение тоже может отнимать силы, поэтому стоит ограничить контакты. Восприятие себя в мире. Коридор затмений побудит посмотреть на многие вещи другими глазами. Воспользуйтесь шансом проанализировать, что вы сделали в этом году, и определить для себя новые цели. Вселенная обязательно даст важные подсказки для каждого.

В наступившую пятницу, 13 есть также несколько советов, которые помогут провести день максимально продуктивно и приятно. Полезные лайфхаки можно найти здесь.