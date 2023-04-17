В МВД напомнили казахстанцам о правилах использования электросамокатов
Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД напомнила о правилах эксплуатации электросамокатов, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Шугыла Турлыбек сообщила, что в последние годы возросло количество разнообразных средств передвижения, которыми активно пользуются не только дети, но и взрослые.
Речь идет, в частности, об электросамокатах.
"Все пользователи таких средств передвижения являются участниками дорожного движения. Электрический самокат — транспортное средство индивидуальной мобильности. Максимальная скорость – не более 25 км/ч. Он должен быть оборудован передними, боковыми и задними светоотражателями. Также в электрических самокатах должны быть передние фары и задние фонари. Должно быть звуковое устройство, позволяющее предупреждать людей, находящихся поблизости", – отметила она.
В МВД напомнили правила использования электросамокатов:
- нужно сохранять хороший обзор по курсу движения;
- не пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами;
- держаться обеими руками за руль, останавливать плавно и аккуратно.
- Не рекомендуется использовать электросамокат при недостаточной освещенности и в узких пространствах, а также местах, в которых много помех и препятствий;
- избегать участков с интенсивным движением транспорта и многолюдных мест.
"При передвижении на электросамокате нужно использовать шлем, а также средства защиты рук/запястий, коленей, головы и локтей. Нельзя перевозить груз и, конечно же, пассажиров. Важно выбирать свою траекторию и свою скорость движения, соблюдая правила дорожного движения, сообщить о своем приближении к пешеходу или велосипедисту, когда вас не видят и не слышат, а также использовать переходы, спешившись с электрического самоката". Шугыла Турлыбек
Ранее она рассказала о ходе акции по выкупу оружия у населения.
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