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В Риддере на сутки отключат воду

Аким Горьковой обратился к жителям Риддера Фото: unsplash
Аким Риддера Дмитрий Горьковой предупредил местных жителей, что в городе на сутки отключат воду, сообщает Zakon.kz.

Обращение градоначальник разместил на своей странице в Instagram.

"В связи с проведением работ по врезкам реконструированных участков магистральных водоводов в действующие сети водоснабжения в городе будет остановлено водоснабжение на период с 5:00 18 апреля до 6:00 19 апреля 2023 года. Жителей и прочих абонентов просим иметь суточный запас воды".Дмитрий Горьковой

Он отметил, что доставка воды будет осуществляться только объектам здравоохранения.


"Благодарим за понимание".Дмитрий Горьковой

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Восточно-Казахстанская область Риддер
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