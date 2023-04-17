В Риддере на сутки отключат воду
Фото: unsplash
Аким Риддера Дмитрий Горьковой предупредил местных жителей, что в городе на сутки отключат воду, сообщает Zakon.kz.
Обращение градоначальник разместил на своей странице в Instagram.
"В связи с проведением работ по врезкам реконструированных участков магистральных водоводов в действующие сети водоснабжения в городе будет остановлено водоснабжение на период с 5:00 18 апреля до 6:00 19 апреля 2023 года. Жителей и прочих абонентов просим иметь суточный запас воды".Дмитрий Горьковой
Он отметил, что доставка воды будет осуществляться только объектам здравоохранения.
"Благодарим за понимание".Дмитрий Горьковой
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